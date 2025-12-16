Divorce avec l’OM : Une offre arrive de l’étranger, De Zerbi va craquer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Pierre-Emile Hojbjerg et Roberto De Zerbi, c’est un divorce absolument pas envisagé à l’OM d’après la presse italienne. L’entraîneur s’opposerait à son départ malgré l’intérêt de la Juventus. Néanmoins, l’offre de Manuel Locatelli pourrait totalement rebattre les cartes...

Roberto De Zerbi s’est installé dans la cité phocéenne il y a 18 mois. Le coach italien prenait les rênes de l’équipe première de l’OM après avoir vécu presque deux saisons pleines de Premier League à Brighton. C’est au sein de l’élite du football anglais qu’il a pu se frotter lors des affiches face à Tottenham à Pierre-Emile Hojbjerg.

La Juventus veut Hojbjerg, c’est non ! Alors quand il en a eu l’occasion, Roberto De Zerbi ne s’est pas fait prier pour lui dérouler le tapis rouge à l’Olympique de Marseille. Les mois sont passés et l’importance de Pierre-Emile Hojbjerg est grandissante dans le vestiaire marseillais. Les performances et l’expérience du milieu de terrain de 30 ans semblent rendre son profil attractif aux yeux des dirigeants de la Juventus.