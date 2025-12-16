Transfert à 26M€ : L’OM recrute un Ballon d’Or ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En recrutant Mason Greenwood en provenance de Manchester United contre 26M€, l’OM s’est peut-être offert un Ballon d’Or en puissance. C’est en tout cas ce que pense Roberto De Zerbi, qui estime que l’Anglais a le potentiel pour un jour le remporter, mais l'ailier de 24 ans en est-il réellement capable ?

En grande forme depuis le début de la saison, Mason Greenwood a inscrit dimanche lors de la réception de l’AS Monaco (1-0) son 11e but en championnat et a un peu plus conforté son statut de meilleur buteur de Ligue 1. Quelques jours plus tôt, l’attaquant de l’OM avait inscrit un doublé en Ligue des champions contre l’Union Saint-Gilloise (2-3) et totalise donc 14 réalisations toutes compétitions confondues, ainsi que 4 passes décisives.

Greenwood, un futur Ballon d’Or ? Un joueur avec lequel Roberto De Zerbi est très exigeant, lui qui en attend toujours plus de sa part, mais le technicien italien croit également beaucoup en lui. L’entraîneur de l’OM le considère comme un des meilleurs attaquants d’Europe et même plus, comme un potentiel Ballon d’Or.