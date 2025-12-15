PSG - Hakimi : C'est la guerre sur le mercato !

Alexis Brunet

Depuis un moment maintenant, Achraf Hakimi est l’un des joueurs les plus importants du PSG. Le Marocain est donc très sollicité, mais dernièrement il s’est blessé gravement contre le Bayern Munich, laissant le club de la capitale sans solution. Le champion de France pourrait donc recruter prochainement au poste de latéral droit et Daniel Muñoz fait partie des pistes parisiennes. Malheureusement, de nombreuses formations ont également coché le nom du Colombien de 29 ans.

Le PSG va-t-il se montrer actif lors du mercato hivernal ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais le club de la capitale réfléchit quand même à certaines idées. Les dirigeants parisiens pourraient par exemple faire venir un joueur pour faire souffler Achraf Hakimi. Dernièrement, le nom de Daniel Muñoz de Crystal Palace avait notamment été évoqué.

Daniel Muñoz répond à l’intérêt du PSG En novembre, lors d’un rassemblement de l’équipe colombienne, Daniel Muñoz s’était d’ailleurs exprimé sur les rumeurs l’envoyant au PSG ou dans un autre grand club européen. Le joueur de 29 ans semble être très ouvert à une nouvelle aventure. « On parle beaucoup de différents clubs. Jouer pour l’un d’eux serait un rêve, que ce soit Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United. Je travaille dur pour y parvenir. Je me donne à fond chaque jour pour peut-être attirer leur attention. »