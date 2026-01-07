Transfert avec Kylian Mbappé : C'est terminé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sensation de la première partie de saison en Bundesliga, Lennart Karl a récemment déclaré sa flamme au Real Madrid. S’il se sent bien au Bayern Munich, le milieu offensif âgé de 17 ans a révélé que son rêve était de rejoindre la Casa Blanca un jour, des propos après lesquels il a présenté ses excuses à la direction bavaroise.

Avant le match amical face au RB Salzbourg ce mardi, Christoph Freund est revenu sur les propos de Lennart Karl (17 ans). Lors d’une rencontre avec un groupe de supporters, le crack du Bayern Munich a été interrogé sur le club qui le faisait rêver et a répondu : « Bien sûr, le Bayern est un très grand club. C'est un rêve d'y jouer. Mais un jour, je veux absolument aller au Real Madrid. C'est le club de mes rêves. »

« C'était malheureux, et il s'en est rendu compte immédiatement » Une prise de parole qui n’a pas été très appréciée en Allemagne, mais le directeur sportif du Bayern Munich a mis fin à la polémique. « Lennart a le cœur sur la main. Il n'a peur de rien, même avec nous sur le terrain. C'est comme ça qu'il joue au football. C'était malheureux, et il s'en est rendu compte immédiatement », a déclaré Christoph Freund auprès de ServusTV.