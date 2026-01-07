Transfert avec Kylian Mbappé : C'est terminé !

Sensation de la première partie de saison en Bundesliga, Lennart Karl a récemment déclaré sa flamme au Real Madrid. S’il se sent bien au Bayern Munich, le milieu offensif âgé de 17 ans a révélé que son rêve était de rejoindre la Casa Blanca un jour, des propos après lesquels il a présenté ses excuses à la direction bavaroise.
Avant le match amical face au RB Salzbourg ce mardi, Christoph Freund est revenu sur les propos de Lennart Karl (17 ans). Lors d’une rencontre avec un groupe de supporters, le crack du Bayern Munich a été interrogé sur le club qui le faisait rêver et a répondu : « Bien sûr, le Bayern est un très grand club. C'est un rêve d'y jouer. Mais un jour, je veux absolument aller au Real Madrid. C'est le club de mes rêves. »
« C'était malheureux, et il s'en est rendu compte immédiatement »
Une prise de parole qui n’a pas été très appréciée en Allemagne, mais le directeur sportif du Bayern Munich a mis fin à la polémique. « Lennart a le cœur sur la main. Il n'a peur de rien, même avec nous sur le terrain. C'est comme ça qu'il joue au football. C'était malheureux, et il s'en est rendu compte immédiatement », a déclaré Christoph Freund auprès de ServusTV.
« Il s'est également excusé pour cela »
« Il s'est également excusé pour cela. Nous en avons parlé. Il est venu nous voir et nous a dit que ce n'était pas du tout son intention. Il se sent extrêmement à l'aise au FC Bayern », a ajouté Christoph Freund. « Enfant, il s'est entraîné une fois avec le Real Madrid, qui était alors le club de ses rêves. Mais il est très heureux au FC Bayern, et nous sommes très heureux qu'il soit avec nous. »