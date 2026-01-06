Transfert à 66M€ : Catastrophe annoncée au PSG ?

Axel Cornic

Habitué des sessions mercato agitées, le Paris Saint-Germain a décidé de très peu recruter l’été dernier. Seulement trois nouveaux joueurs sont arrivés, mais certains pour des sommes très élevées. C’est le cas de Illya Zabarnyi, dont les prestations assez décevantes font toutefois beaucoup parler en ce moment.

Révélation de Premier League sous les couleurs de Bournemouth, Illya Zabarnyi a tapé dans l’œil du PSG, qui a décidé de dépenser pas moins de 66M€ l’été dernier pour s’attacher ses services. L’international ukrainien a pourtant fortement déçu lors de ses six premiers mois au club, s’attirant des nombreuses critiques.

« La pression est énorme, mais Zabarnyi la gère bien » Compatriote de Zabarnyi, Edmar Galovskyi estime qu’on est un peu trop dur au PSG. « Les exigences sont très élevées dans un club de ce calibre. Il doit prouver sa valeur au quotidien. Il a été à la hauteur depuis son arrivée (...) La pression est énorme, mais Zabarnyi la gère bien » a déclaré l’ancien international ukrainien, dans un entretien accordé à Footboom1.