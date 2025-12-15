«Un très bon joueur» à l'OM : Le coup historique est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a bouclé le plus gros transfert de son histoire en lâchant 35M€ bonus compris pour recruter Igor Paixao. Un gros coup pour le club phocéen puisque l'ailier brésilien réalise un bon début de saison. D'ailleurs Emerson Palmieri ne manque pas de souligner qu'il s'agit d'un «très bon joueur».

Lors du précédent mercato estival, l'OM n'a pas lésiné sur les moyens en recrutant notamment Igor Paixao qui est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen après son transfert estimé à 35M€, bonus compris, en provenance du Feyenoord. Et après la victoire contre l'AS Monaco, Emerson Palmieri n'a pas tari d'éloges pour Igor Paixao.

Emerson s'enflamme pour Paixao « Paixao est un très bon joueur, il l’a déjà montré. Quand on a un joueur comme lui, il nous aide beaucoup, pas seulement offensivement mais aussi défensivement. Il nous a beaucoup apporté dans la deuxième mi-temps. Je suis très heureux de l’avoir avec nous dans l’équipe », confie-t-il en zone mixte après le match.