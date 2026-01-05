Transfert : L’OL a signé une légende, l’annonce surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’OL l’été dernier en provenance du Viktoria Plzen, Pavel Sulc a inscrit samedi face à l’AS Monaco (1-3) ses 7e et 8e de la saison en Ligue 1. Très heureux pour l’international tchèque, Corentin Tolisso a même osé une comparaison avec un de ses anciens coéquipiers, la légende du Bayern Munich Thomas Müller.

Méconnu du grand public au moment de son arrivée en provenance du Viktoria Plzen l’été dernier, Pavel Sulc est en train de se faire un nom à l’OL. Depuis le début de la saison, l’international tchèque (18 sélections, 4 buts) est impliqué sur 16 buts et a inscrit un nouveau doublé samedi face à l’AS Monaco (1-3).

Sulc, le Müller de l’OL ? Pavel Sulc en est donc désormais à 11 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, de quoi conforter l’OL dans son choix de dépenser 7,5M€ pour le recruter. Au micro de Téléfoot, Corentin Tolisso a encensé son coéquipier, qui lui rappelle un certain Thomas Müller.