Transfert : L’OL a signé une légende, l’annonce surprise !

Arrivé à l’OL l’été dernier en provenance du Viktoria Plzen, Pavel Sulc a inscrit samedi face à l’AS Monaco (1-3) ses 7e et 8e de la saison en Ligue 1. Très heureux pour l’international tchèque, Corentin Tolisso a même osé une comparaison avec un de ses anciens coéquipiers, la légende du Bayern Munich Thomas Müller.
Méconnu du grand public au moment de son arrivée en provenance du Viktoria Plzen l’été dernier, Pavel Sulc est en train de se faire un nom à l’OL. Depuis le début de la saison, l’international tchèque (18 sélections, 4 buts) est impliqué sur 16 buts et a inscrit un nouveau doublé samedi face à l’AS Monaco (1-3).
Sulc, le Müller de l’OL ?
Pavel Sulc en est donc désormais à 11 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, de quoi conforter l’OL dans son choix de dépenser 7,5M€ pour le recruter. Au micro de Téléfoot, Corentin Tolisso a encensé son coéquipier, qui lui rappelle un certain Thomas Müller.
« Il me fait un peu penser à Thomas Müller »
« Je suis content pour lui et c'est mérité. Il me fait un peu penser à Thomas Müller dans le sens où il est très très très efficace. J'ai joué avec Müller et je vois un peu des similitudes », a déclaré le capitaine de l’OL, qui a joué pendant cinq ans avec la légende du Bayern Munich, entre 2017 et 2022.