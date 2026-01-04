Transfert au PSG : Le pote de Dembélé annonce des discussions !

Ami d’enfance d’Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano n’a plus que six mois de contrat avec le Bayern Munich et le PSG serait attentif à sa situation, comme le Real Madrid. Une nouvelle rencontre a récemment eu lieu dans l’optique d’une prolongation et l’international français s’est exprimé sur ses discussions avec le club bavarois.
Depuis le 1er janvier, Dayot Upamecano est libre de s’engager avec le club de son choix. Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, le défenseur âgé de 27 ans est sous contrat jusuq’en juin 2026 avec le Bayern Munich et n’a toujours pas prolongé. Le PSG, ainsi que le Real Madrid, ont été cités comme des prétendants à sa signature.
Upamecano avec Dembélé au PSG ?
Le mois dernier au micro de Téléfoot, Dayot Upamecano n’avait pas écarté la possibilité de jouer dans le même club que son ami d’enfance Ousmane Dembélé. « (Rire) Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. On va dire qu’on n’est pas pressés », a déclaré l’international français (35 sélections), avant d’assurer qu’il pourrait prolonger au Bayern Munich.
« Je suis en pourparlers avec le Bayern, c'est tout ce que je peux dire »
Selon le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, une nouvelle rencontre en ce sens a eu lieu récemment entre les deux parties, mais elle n’a pas fait avancer la situation. Ce dimanche, Dayot Upamecano a déclaré à propos de ses discussions avec le Bayern Munich : « Je ne souhaite pas entrer dans les détails. Je suis en pourparlers avec le Bayern, c'est tout ce que je peux dire. » Comme indiqué par Le 10 Sport, sauf retournement de situation, la tendance est tout de même à une prolongation du joueur originaire d'Evreux.