Transfert au PSG : Le pote de Dembélé annonce des discussions !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ami d’enfance d’Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano n’a plus que six mois de contrat avec le Bayern Munich et le PSG serait attentif à sa situation, comme le Real Madrid. Une nouvelle rencontre a récemment eu lieu dans l’optique d’une prolongation et l’international français s’est exprimé sur ses discussions avec le club bavarois.

Depuis le 1er janvier, Dayot Upamecano est libre de s’engager avec le club de son choix. Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, le défenseur âgé de 27 ans est sous contrat jusuq’en juin 2026 avec le Bayern Munich et n’a toujours pas prolongé. Le PSG, ainsi que le Real Madrid, ont été cités comme des prétendants à sa signature.

Upamecano avec Dembélé au PSG ? Le mois dernier au micro de Téléfoot, Dayot Upamecano n’avait pas écarté la possibilité de jouer dans le même club que son ami d’enfance Ousmane Dembélé. « (Rire) Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. On va dire qu’on n’est pas pressés », a déclaré l’international français (35 sélections), avant d’assurer qu’il pourrait prolonger au Bayern Munich.