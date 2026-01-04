Transfert à 35M€ : L’annonce légendaire à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant la réception du FC Nantes ce dimanche, Igor Paixao s’est exprimé au micro de Ligue 1+. L’ailier brésilien, arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, estime qu’il est désormais totalement adapté à son nouvel environnement. Il souhaite écrire l’histoire à l’OM et devenir une « légende » du club.

À quelques minutes d’affronter le FC Nantes ce dimanche après-midi au Vélodrome, Igor Paixao s’est arrêté au micro de Ligue 1+ et de son compatriote Felipe Saad. Le transfert le plus cher de l’histoire du club est revenu sur son choix de rejoindre l’OM l’été dernier et son adaptation à Marseille, lui qui était blessé au moment de son arrivée.

« Je suis 100 % adapté » « Grâce à Dieu, je suis 100 % adapté. J’ai récupéré à 100 % des lésions. Au début c’était difficile, mais je n’ai jamais arrêté de travailler avec la meilleure condition physique pour aider mon équipe », a déclaré Igor Paixao.