Transfert à 35M€ : L’annonce légendaire à l’OM !

Avant la réception du FC Nantes ce dimanche, Igor Paixao s’est exprimé au micro de Ligue 1+. L’ailier brésilien, arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, estime qu’il est désormais totalement adapté à son nouvel environnement. Il souhaite écrire l’histoire à l’OM et devenir une « légende » du club.
À quelques minutes d’affronter le FC Nantes ce dimanche après-midi au Vélodrome, Igor Paixao s’est arrêté au micro de Ligue 1+ et de son compatriote Felipe Saad. Le transfert le plus cher de l’histoire du club est revenu sur son choix de rejoindre l’OM l’été dernier et son adaptation à Marseille, lui qui était blessé au moment de son arrivée.
« Je suis 100 % adapté »
« Grâce à Dieu, je suis 100 % adapté. J’ai récupéré à 100 % des lésions. Au début c’était difficile, mais je n’ai jamais arrêté de travailler avec la meilleure condition physique pour aider mon équipe », a déclaré Igor Paixao.
« Je veux aussi écrire l’histoire, rester comme une légende ici avec ce maillot »
« Et aussi, les supporters de l’Olympique de Marseille sont fanatiques, c’est similaire au Brésil. J’ai choisi de venir à Marseille parce que c’est une ville qui est très jolie. Comme au Brésil, il y a beaucoup de soleil. Je suis très heureux de ma décision », a ajouté Igor Paixao, avant de dévoiler ses ambitions avec l’OM : « Je veux aussi écrire l’histoire, rester comme une légende ici avec ce maillot. »