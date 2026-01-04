PSG - Transfert à 57M€ : La réponse cash !

Pierrick Levallet

Le PSG est déterminé à miser sur la jeunesse sur le mercato. Le club de la capitale aurait récemment activé la piste menant à Yan Diomandé. L’ailier gauche de 19 ans fait sensation du côté du RB Leipzig. Des rumeurs ont évoqué un prix de 57M€ pour l’international ivoirien. Le club allemand s’est alors montré très clair sur le sujet.

Depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG mise sur la jeunesse sur le mercato. Le club de la capitale a remis le collectif au centre du projet et ne cesse de cibler des éléments à fort potentiel pour construire sur le long terme. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu ne comptaient pas recruter cet hiver. Mais l’été prochain, les pensionnaires de la Ligue 1 devraient se montrer actif sur le marché des transferts.

Le PSG garde un oeil sur Yan Diomandé Le PSG aurait notamment activé la piste menant à Yan Diomandé. L’international ivoirien fait sensation en Bundesliga depuis le début de saison (7 buts et 4 passes décisives en 16 matchs). L’ailier gauche de 19 ans aurait donc tapé dans l’oeil des champions d’Europe 2025. Mais le RB Leipzig se serait montré assez clair concernant un éventuel transfert.