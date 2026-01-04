PSG - Transfert à 100M€ : La folie de l'été est révélée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomande est dans le viseur du PSG, ainsi que dans celui de plusieurs grands clubs européens. Un joueur que le RB Leipzig évolue à 100M€, mais un départ de l’ailier âgé de 19 ans semble plus probable l’été prochain.

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec le RB Leipzig, Yan Diomande est une des sensations de la première partie de saison en Bundesliga. Celui qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire (7 sélections, 2 buts) a d’ailleurs tapé dans l’œil de nombreux clubs, notamment le PSG.

Leipzig évalue Diomande à 100M€ Ce que confirme le journaliste Ben Jacobs. D’après ses informations, en plus du club de la capitale, Manchester United, Tottenham et le Bayern Munich sont également sur la piste de Yan Diomande. Le RB Leipzig, où l’ailier âgé de 19 ans est sous contrat jusqu’en juin 2030, l’évalue à 100M€.