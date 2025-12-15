Un pote de Dembélé au PSG : Discussions confirmées !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait frapper un grand coup sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich. Le club bavarois a néanmoins confirmé être en discussions avec l’international français pour sa prolongation.

Depuis quelques semaines maintenant, Dayot Upamecano est annoncé dans le viseur du PSG. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation de contrat était en vue avec le Bayern Munich. Le directeur général des sports du club bavarois a d’ailleurs confirmé être en discussions avec l’international français - proche d’Ousmane Dembélé en équipe de France - pour son nouveau contrat.

«Nous sommes en très bonnes discussions» « Ce qui circule actuellement, c'est qu'il a rejeté [l'offre]... menace... ultimatum - tout cela n'a aucun sens. Nous sommes en très bonnes discussions. Il serait souhaitable [de conclure avant la fin de l'année], mais je ne peux rien promettre » a d’abord expliqué Max Eberl au micro de SPORT1.