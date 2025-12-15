Un pote de Dembélé au PSG : Discussions confirmées !

Le PSG pourrait frapper un grand coup sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich. Le club bavarois a néanmoins confirmé être en discussions avec l’international français pour sa prolongation.
Depuis quelques semaines maintenant, Dayot Upamecano est annoncé dans le viseur du PSG. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation de contrat était en vue avec le Bayern Munich. Le directeur général des sports du club bavarois a d’ailleurs confirmé être en discussions avec l’international français - proche d’Ousmane Dembélé en équipe de France - pour son nouveau contrat.
«Nous sommes en très bonnes discussions»
« Ce qui circule actuellement, c'est qu'il a rejeté [l'offre]... menace... ultimatum - tout cela n'a aucun sens. Nous sommes en très bonnes discussions. Il serait souhaitable [de conclure avant la fin de l'année], mais je ne peux rien promettre » a d’abord expliqué Max Eberl au micro de SPORT1.
«C'est notre souhait le plus cher»
« D'une manière générale, je suis très optimiste. Nous avons déjà prolongé plusieurs contrats au cours des dernières semaines et des derniers mois. C'est notre souhait le plus cher [de prolonger avec Upamecano] » a ensuite ajouté le dirigeant du Bayern Munich.