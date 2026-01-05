L'OM lui offre «une deuxième chance», c'est le choc !

Il n'en est pas revenu. Malgré son départ pour Al-Qadsiah qui lui offrait un contrat en or un an plus tôt, Pierre-Emerick Aubameyang a vu l'OM revenir à la charge et l'inclure dans les plans de Roberto De Zerbi pour cette saison. Le buteur gabonais de 36 ans a donc eu une seconde chance de terminer son histoire avec l'Olympique de Marseille à la maison.
Il ne se sera écoulé qu'une seule et unique année avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne revienne au lieu qu'il avait quitté en pleurant. Pablo Longoria confiait à la presse espagnole pendant la première partie de saison que l'attaquant gabonais avait fondu en larmes dans son bureau au moment de son départ pour en Arabie saoudite puisque Al-Qadsiah lui avait soumis un pont d'or.
«Quand la vie te l'offre je pense qu'il faut la saisir à fond»
Néanmoins, la pige saoudienne n'a pas plu à Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est mis d'accord avec ses anciens dirigeants dans l'optique de rendre caduque l'accord contractuel initialement passé. En parallèle, l'Olympique de Marseille s'est a trouvé un terrain d'entente avec le clan Aubameyang, rendant possible son retour. Pour Canal+, il n'a pas caché sa joie de saisir la seconde chance offerte par les dirigeants de l'OM.
« C'est le choix du coeur parce que j'ai encore envie de montrer au monde entier ce que je suis capable de faire. Et quoi de mieux que le faire à la maison parce que j'estime qu'ici c'est la maison. C'est une deuxième chance, quand la vie te l'offre je pense qu'il faut la saisir à fond. C'est pour ça que je suis là, à fond ».
«Il y a toujours la flamme»
D'ailleurs, l'attaquant de l'OM a fait passer un message qui risque de faire du bien aux supporters touchés par une défaite à domicile dimanche sur le score de 2 buts à 0 face au FC Nantes. « Je ne fais vraiment pas attention à mon âge. Je me sens bien et capable encore de faire cette célébration parce que ça me donne de la liberté. C'est ma façon de m'exprimer, ça représente tellement de libertés pour moi en fait de faire le salto. Je suis dans mon monde, dans ma bulle et je prends toute l'énergie du public. Il y a toujours la flamme et tant que je l'aurai je serai sur les terrains parce que c'est beau. L'histoire n'est pas finie ».