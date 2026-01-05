L'OM lui offre «une deuxième chance», c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n'en est pas revenu. Malgré son départ pour Al-Qadsiah qui lui offrait un contrat en or un an plus tôt, Pierre-Emerick Aubameyang a vu l'OM revenir à la charge et l'inclure dans les plans de Roberto De Zerbi pour cette saison. Le buteur gabonais de 36 ans a donc eu une seconde chance de terminer son histoire avec l'Olympique de Marseille à la maison.

Il ne se sera écoulé qu'une seule et unique année avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne revienne au lieu qu'il avait quitté en pleurant. Pablo Longoria confiait à la presse espagnole pendant la première partie de saison que l'attaquant gabonais avait fondu en larmes dans son bureau au moment de son départ pour en Arabie saoudite puisque Al-Qadsiah lui avait soumis un pont d'or.

«Quand la vie te l'offre je pense qu'il faut la saisir à fond» Néanmoins, la pige saoudienne n'a pas plu à Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est mis d'accord avec ses anciens dirigeants dans l'optique de rendre caduque l'accord contractuel initialement passé. En parallèle, l'Olympique de Marseille s'est a trouvé un terrain d'entente avec le clan Aubameyang, rendant possible son retour. Pour Canal+, il n'a pas caché sa joie de saisir la seconde chance offerte par les dirigeants de l'OM. « C'est le choix du coeur parce que j'ai encore envie de montrer au monde entier ce que je suis capable de faire. Et quoi de mieux que le faire à la maison parce que j'estime qu'ici c'est la maison. C'est une deuxième chance, quand la vie te l'offre je pense qu'il faut la saisir à fond. C'est pour ça que je suis là, à fond ».