Transfert avec Kylian Mbappé : La décision surprise !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le Real Madrid s’est montré plutôt actif sur le mercato pour entourer au mieux Kylian Mbappé. Xabi Alonso n’a toutefois pas eu tous les joueurs qu’il ciblait. Le coach espagnol avait notamment réclamé le recrutement de Martin Zubimendi. Mais les dirigeants merengue en ont décidé autrement sur le marché des transferts.

Afin de construire autour de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est montré plutôt actif sur le mercato l’été dernier. Le club madrilène a renforcé en priorité sa défense avec les arrivées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carreras. Xabi Alonso n’a toutefois pas eu tous les joueurs qu’il réclamait, notamment au milieu de terrain.

Xabi Alonso voulait Martin Zubimendi Comme le rapporte SPORT, l’entraîneur du Real Madrid espérait compter Martin Zubimendi dans ses rangs. Avec les départs de Toni Kroos puis de Luka Modric, Xabi Alonso estimait que le milieu défensif espagnol était une recrue essentielle. Seulement, les haut décisionnaires madrilènes ont jugé qu’il n’était pas nécessaire de recruter le joueur de la Real Sociedad, qui s’est finalement engagé à Arsenal.