«Si j'avais été célibataire...» : Le transfert au PSG refusé pour des raisons familiales

Amadou Diawara

Lors du mercato hivernal 2024, le PSG a tenté de se débarrasser de l'un de ses indésirables. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a voulu envoyer ce joueur en MLS, du côté du Real Salt Lake. Toutefois, le PSG a essuyé un énorme refus, et ce, pour des raisons d'ordre familial.

Lors de l'été 2015, le PSG a déboursé environ 25M€ pour l'arracher à l'AS Monaco. Toutefois, ce latéral gauche ne s'est jamais vraiment imposé à Paris. Devenu indésirable au PSG, cet international français a été poussé vers la sortie à plusieurs reprises, notamment lors du mercato hivernal 2024. Toutefois, il n'a quitté le club de la capitale que le 1er juillet de cette année-là. Son contrat étant arrivé à expiration.

Transfert : La prochaine signature du PSG dévoilée dans la presse (et deux autres sont déjà en préparation) ? https://t.co/EKQsaj0dt4 — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

«Moi, on ne m'envoie nulle part» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe en juin 2024, Layvin Kurzawa est revenu sur son faux départ du PSG en janvier de cette année-là. « Si j'ai priorisé l'aspect financier plutôt que d'aller chercher un projet sportif moins rémunéré ? Je ne vais pas dire que ça n'a jamais été le cas, mais ce n'était pas vraiment une question de salaire. On m'a dit : ''On t'envoie là-bas'', c'est totalement différent. Moi, on ne m'envoie nulle part. En janvier, on a voulu me transférer au beau milieu des États-Unis, dans l'Utah, juste pour me faire partir (au Real Salt Lake, prêt à payer un transfert de près de 2M€) », avait révélé l'actuel pensionnaire de Persib (Indonésie), avant d'expliquer pourquoi il avait fait capoter son transfert malgré son manque de temps de jeu.