«Si j'avais été célibataire...» : Le transfert au PSG refusé pour des raisons familiales

Lors du mercato hivernal 2024, le PSG a tenté de se débarrasser de l'un de ses indésirables. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a voulu envoyer ce joueur en MLS, du côté du Real Salt Lake. Toutefois, le PSG a essuyé un énorme refus, et ce, pour des raisons d'ordre familial.
Lors de l'été 2015, le PSG a déboursé environ 25M€ pour l'arracher à l'AS Monaco. Toutefois, ce latéral gauche ne s'est jamais vraiment imposé à Paris. Devenu indésirable au PSG, cet international français a été poussé vers la sortie à plusieurs reprises, notamment lors du mercato hivernal 2024. Toutefois, il n'a quitté le club de la capitale que le 1er juillet de cette année-là. Son contrat étant arrivé à expiration.
«Moi, on ne m'envoie nulle part»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe en juin 2024, Layvin Kurzawa est revenu sur son faux départ du PSG en janvier de cette année-là. « Si j'ai priorisé l'aspect financier plutôt que d'aller chercher un projet sportif moins rémunéré ? Je ne vais pas dire que ça n'a jamais été le cas, mais ce n'était pas vraiment une question de salaire. On m'a dit : ''On t'envoie là-bas'', c'est totalement différent. Moi, on ne m'envoie nulle part. En janvier, on a voulu me transférer au beau milieu des États-Unis, dans l'Utah, juste pour me faire partir (au Real Salt Lake, prêt à payer un transfert de près de 2M€) », avait révélé l'actuel pensionnaire de Persib (Indonésie), avant d'expliquer pourquoi il avait fait capoter son transfert malgré son manque de temps de jeu.
«On a voulu me transférer dans l'Utah, juste pour me faire partir»
« Si j'avais été célibataire sans enfant, j'aurais pu y réfléchir, mais là c'était un grand non. Dans ma carrière, j'ai fait des choix, qu'ils aient été bons ou mauvais, je suis resté droit dans mes baskets. Les gens pensent que j'étais heureux de ne toucher que mon salaire, mais ce n'était vraiment pas le cas », avait affirmé Layvin Kurzawa.