Kylian Mbappé contre Neymar : L'«embrouille» qui l'a «rendu triste»...

Coéquipiers de 2017 à 2023 au PSG, Kylian Mbappé et Neymar ont entretenu une relation plutôt tumultueuse à Paris. D’abord grands amis, puis rivaux voire ennemis, les deux stars ont vu leurs rapports évoluer au fil du temps. Une légende du club se rappelle de cette relation, non pas sans une légère touche d’amertume. Explications.
Pendant de longues années, le PSG a disposé de véritables vedettes au sein de son effectif. En 2017, le club parisien prend une nouvelle dimension en signant Neymar, puis Kylian Mbappé. Si le Brésilien a d’abord été le visage du projet parisien, le jeune Français l’a rattrapé, puis dépassé dans la hiérarchie au PSG. Leur relation elle, s’est détériorée au fil du temps comme l’avait rappelé Neymar il y a plusieurs mois.
« J'ai eu quelques petits problèmes avec lui »
« Moi et Mbappé ? J'ai eu quelques petits problèmes avec lui. On s'est un peu disputés, mais au début, c’était une personne importante pour moi. Je l’appelais le golden boy, je parlais toujours avec lui, je plaisantais avec lui, je disais qu’il allait être l’un des meilleurs du monde. C’était un ami qui venait chez moi, on sortait dîner, on a passé de bonnes années ensemble. Mais quand Messi est arrivé au PSG, il est devenu jaloux, il ne voulait plus me partager et c’est là que les problèmes ont commencé. Tout a changé ! Ce qui a mal tourné au PSG... c'est l'ego », déclarait ainsi l’ancien numéro 10 brésilien auprès de Romario en janvier 2025.
« Je ne sais pas lequel des deux a provoqué cette séparation, mais ça m’a rendu triste »
En décembre dernier, au tour de la légende du club Thiago Silva d’évoquer cette brouille entre Kylian Mbappé et Neymar. « C’était une très belle histoire. Je n’ai pas compris pourquoi ils se sont embrouillés. Ils étaient connectés l’un à l’autre, faisaient partie de ceux qui s’amusaient le plus au quotidien. Je n’étais plus au PSG. Je ne sais pas lequel des deux a provoqué cette séparation, mais ça m’a rendu triste. Ce sont deux garçons formidables et c’est décevant que ça se soit terminé comme ça », a ainsi confié le défenseur central dans les colonnes de France Football.