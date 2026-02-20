Kylian Mbappé contre Neymar : L'«embrouille» qui l'a «rendu triste»...

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Coéquipiers de 2017 à 2023 au PSG, Kylian Mbappé et Neymar ont entretenu une relation plutôt tumultueuse à Paris. D’abord grands amis, puis rivaux voire ennemis, les deux stars ont vu leurs rapports évoluer au fil du temps. Une légende du club se rappelle de cette relation, non pas sans une légère touche d’amertume. Explications.

Pendant de longues années, le PSG a disposé de véritables vedettes au sein de son effectif. En 2017, le club parisien prend une nouvelle dimension en signant Neymar, puis Kylian Mbappé. Si le Brésilien a d’abord été le visage du projet parisien, le jeune Français l’a rattrapé, puis dépassé dans la hiérarchie au PSG. Leur relation elle, s’est détériorée au fil du temps comme l’avait rappelé Neymar il y a plusieurs mois.

Jonathan Clauss sur Mbappé 🇫🇷😮‍💨 :



« Qui je préfère avoir en un contre un entre Neymar 🇧🇷 et Kylian 🇫🇷 ? 𝗡𝗲𝘆𝗺𝗮𝗿, 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂’𝗮𝘂 𝗽𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝗮 𝟭 𝗼𝘂 𝟮 𝗳𝗼𝗶𝘀 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗹𝘂𝗶, 𝗶𝗹 𝘀𝗲 𝗿𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗲.



Kylian, il est 𝗠𝗘́𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧.… pic.twitter.com/jzHCuWMfhI — BeFootball (@_BeFootball) March 21, 2025

« J'ai eu quelques petits problèmes avec lui » « Moi et Mbappé ? J'ai eu quelques petits problèmes avec lui. On s'est un peu disputés, mais au début, c’était une personne importante pour moi. Je l’appelais le golden boy, je parlais toujours avec lui, je plaisantais avec lui, je disais qu’il allait être l’un des meilleurs du monde. C’était un ami qui venait chez moi, on sortait dîner, on a passé de bonnes années ensemble. Mais quand Messi est arrivé au PSG, il est devenu jaloux, il ne voulait plus me partager et c’est là que les problèmes ont commencé. Tout a changé ! Ce qui a mal tourné au PSG... c'est l'ego », déclarait ainsi l’ancien numéro 10 brésilien auprès de Romario en janvier 2025.