Transfert à 2M€ : C’est validé à l’OL !

Pierrick Levallet

Ennuyé par de sérieux problèmes économiques, l’OL a fait avec les moyens du bord sur le mercato l’été dernier. Le club rhodanien a essayé de recruter en dépensant le moins d’argent possible. Les dirigeants lyonnais ont notamment déboursé 2M€ pour mettre la main sur Afonso Moreira. Et Paulo Fonseca est ravi de le compter dans ses rangs.

L’OL a été obligé de faire quelques sacrifices l’été dernier sur le mercato pour rééquilibrer ses comptes. Le club rhodanien s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments, et a ensuite essayé de recruter en dépensant le moins d’argent possible. Les dirigeants lyonnais ont notamment déboursé 2M€ pour mettre la main sur Afonso Moreira. Et Paulo Fonseca a été agréablement surpris par la qualité de l’ailier de 20 ans.

«C’était pour le futur de l’OL» « Je connais bien le Portugal mais lui, je ne le connaissais pas. C’était un jeune joueur qui n’a jamais évolué à ce niveau. Il avait peut-être disputé un seul match avec l’équipe A du Sporting. C’était pour le futur de l’OL. La vérité, c’est qu’en l’absence de Malick on a eu besoin de le faire jouer. Et sa réponse sur le terrain a vraiment été très positive » a d’abord expliqué l’entraîneur de l’OL dans des propos rapportés par L’Equipe.