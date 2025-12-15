Transferts : Un joueur de l’OL affole le mercato !

Pierrick Levallet

L’OL devrait être plutôt actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien aurait l’intention d’offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Mais avant de pouvoir recruter, la formation lyonnaise va devoir trouver des fonds. Et dans cette optique, Tanner Tessmann pourrait être vendu, ce dernier ayant une plutôt bonne cote sur le marché.

Le mercato devrait être animé du côté de l’OL cet hiver. Les dirigeants lyonnais savent que l’effectif de Paulo Fonseca est très limité. Le club rhodanien voudrait donc lui offrir de nouvelles solutions pour la seconde partie de saison. Mais les Gones vont très certainement devoir vendre pour récupérer des fonds à cause de sa situation financière délicate.

Tessmann sur le départ à l'OL ? Et dans cette optique, l’OL pourrait se séparer d’un certain Tanner Tessmann. Comme le rapporte Goal, l’international américain serait très suivi à l’étranger. Le joueur de 24 ans ferait ainsi partie des dossiers observés sur le marché des transferts. Pourtant, le numéro 6 est un des éléments principaux du onze de Paulo Fonseca.