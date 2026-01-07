Lamine Yamal - 343M€ : Le transfert légendaire !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2031, Lamine Yamal ne devrait pas quitter le FC Barcelone de si tôt. A moins qu'une écurie ne dépense une somme folle pour boucler le transfert du phénomène espagnol de 18 ans. En effet, Lamine Yamal aurait une valeur marchande avoisinant les 343M€ actuellement.

Formé au FC Barcelone, Lamine Yamal éclabousse de sa classe l'Europe ces dernières saisons. D'ailleurs, le crack de 18 ans a été classé deuxième lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé ayant remporté le Graal.

Lamine Yamal est le joueur le plus cher de la planète Pour ne pas voir Lamine Yamal changer de club dans un avenir proche, le FC Barcelone a sécurisé son avenir en mai dernier. En effet, le numéro 10 blaugrana a rempilé jusqu'au 30 juin 2031. Ainsi, si un club veut arracher Lamine Yamal au Barça, il va devoir payer le prix fort.