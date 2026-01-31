L'OM en plein «naufrage» : «Il y a un problème avec tous les joueurs»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, l'OM a vécu une soirée cauchemardesque en subissant une lourde défaite 3-0 face à Bruges. Le club a fini par être éliminé de la Ligue des champions au terme d'un terrible scénario, un vrai échec pour les Marseillais. L'OM semblait avoir les cartes en main pour vivre une belle campagne européenne et doit absolument se ressaisir. La gestion du groupe est pointée du doigt.

En terminant 25ème de la phase régulière de la Ligue des champions, l'OM ne disputera pas les barrages et son aventure européenne s'arrête prématurément. Le club avait pourtant tout fait l'été dernier pour constituer un effectif capable de s'illustrer à haut niveau. Pour Lionel Charbonnier, il y a quelque chose qui ne fonctionne dans le collectif et que les fautifs sont nombreux.

« C’est un naufrage actuellement cette non-qualification, un naufrage collectif » Avec un bilan très mitigé de 3 victoires pour 5 défaites, l'OM ne continuera pas sa route en Ligue des champions. Le club était pourtant bien placé avec ce dernier match abordable face à Bruges. Cette déroute est le signe qu'il y a des problèmes à régler dans le collectif marseillais. « C’est un naufrage actuellement cette non-qualification, un naufrage collectif. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il y a quand même des incohérences dans la gestion de groupe, le manque de stabilité, la gestion du groupe c’est lui, c’est aussi Medhi Benatia, c’est tout le staff, c’est aussi le groupe lui même qui doit s’auto gérer à certains moments, donc tout le monde est responsable. Mais il y a des incohérences » regrette Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.