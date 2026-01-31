Endrick signe à l'OL : La «conversation merveilleuse» qui l'a bien aidé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le Real Madrid en 2024, Endrick était considéré comme une pépite. Le joueur brésilien de 19 ans ne bénéficiait pas d'un temps de jeu idéal avec le club espagnol et il a fini par quitter le club cet hiver. En décembre, il a signé à l'OL où il a brillé dès ses premières minutes de jeu. Même s'il était peiné de quitter le Real Madrid, il dévoile qu'une conversation l'a rassuré.

Jeune attaquant qui a fait parler de lui très tôt au Brésil, Endrick a rejoint le Real Madrid en 2024. Mais le joueur de 19 ans n'a que des petites occasions de faire parler son talent et se plaignait de ne pas avoir assez de temps de jeu. Cet hiver, il a débarqué à Lyon sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Il espère alors retrouver le Real Madrid avec plus de confiance et une plus grande expérience, lui qui a l'occasion de réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Il reste évidemment proche du Real Madrid, où il a pu recevoir de nombreux conseils.

Endrick à l’OL la saison prochaine : Cette annonce qui laisse penser que c'est possible ! https://t.co/cHfqIQcYmF — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

Endrick dévoile sa dernière conversation avant de rejoindre l'OL Même si Endrick a été prêté à Lyon, le Real Madrid ne compte pas se séparer de ce grand talent en devenir. A Madrid, c'est sous les ordres de Carlo Ancelotti qu'il a démarré ses premiers matches et sa première saison. Le Brésilien a gardé contact avec son ancien entraîneur avec qui il a eu une discussion assez récemment. « Quand je suis parti du Real. On a eu une conversation merveilleuse. Il m'a donné quelques conseils qui m'ont marqué. Maintenant, je dois travailler pour évoluer, devenir un meilleur joueur » dévoile Endrick dans une interview pour L'Equipe.