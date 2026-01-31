Endrick signe à l'OL : La «conversation merveilleuse» qui l'a bien aidé

Recruté par le Real Madrid en 2024, Endrick était considéré comme une pépite. Le joueur brésilien de 19 ans ne bénéficiait pas d'un temps de jeu idéal avec le club espagnol et il a fini par quitter le club cet hiver. En décembre, il a signé à l'OL où il a brillé dès ses premières minutes de jeu. Même s'il était peiné de quitter le Real Madrid, il dévoile qu'une conversation l'a rassuré.
Jeune attaquant qui a fait parler de lui très tôt au Brésil, Endrick a rejoint le Real Madrid en 2024. Mais le joueur de 19 ans n'a que des petites occasions de faire parler son talent et se plaignait de ne pas avoir assez de temps de jeu. Cet hiver, il a débarqué à Lyon sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Il espère alors retrouver le Real Madrid avec plus de confiance et une plus grande expérience, lui qui a l'occasion de réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Il reste évidemment proche du Real Madrid, où il a pu recevoir de nombreux conseils.
Endrick dévoile sa dernière conversation avant de rejoindre l'OL
Même si Endrick a été prêté à Lyon, le Real Madrid ne compte pas se séparer de ce grand talent en devenir. A Madrid, c'est sous les ordres de Carlo Ancelotti qu'il a démarré ses premiers matches et sa première saison. Le Brésilien a gardé contact avec son ancien entraîneur avec qui il a eu une discussion assez récemment. « Quand je suis parti du Real. On a eu une conversation merveilleuse. Il m'a donné quelques conseils qui m'ont marqué. Maintenant, je dois travailler pour évoluer, devenir un meilleur joueur » dévoile Endrick dans une interview pour L'Equipe.
Endrick à l'OL, le gros coup
Après avoir annoncé l'arrivée d'Endrick juste avant Noël, l'OL a pu profiter des qualités de l'attaquant brésilien lors du match de Coupe de France face à Lille le 11 janvier. Endrick a marqué les esprits d'entrée en inscrivant un but avant de s'illustrer particulièrement le week-end dernier contre le FC Metz en marquant un triplé. Lyon semble avoir touché le gros lot en recrutant le joueur brésilien qui pourrait être d'une précieuse aide jusqu'à la fin de la saison.