Un projet «bling-bling» en Ligue 1 pour Karim Benzema : Un journaliste lui conseille un club (et ce n’est pas l’OL)

Sous contrat avec Al-Ittihad jusqu'à la fin de la saison, Karim Benzema pourrait profiter de cette période de mercato pour changer d'air. Le joueur français pourrait tenter un retour incroyable en Ligue 1 à quelques mois de la Coupe du monde, lui qui a vu sa carrière débuter à l'OL. D'autres propositions pourraient tomber pour le joueur de 38 ans.
Malgré son âge, Karim Benzema pourrait encore intéresser de nombreux clubs. L'ancien attaquant du Real Madrid, parti en Arabie saoudite en 2023, pourrait profiter de cette période de mercato pour signer un nouveau contrat. Le joueur français n'a pas disputé le dernier match avec Al-Ittihad, un signe de plus concernant ses envies d'ailleurs. Il pourrait finir par trouver son bonheur en Ligue 1 puisqu'une piste a été soulevée.
Karim Benzema sur le départ à Al-Ittihad
D'après le journaliste Sacha Tavolieri sur X, Karim Benzema ne se sent plus le bienvenu à Al-Ittihad où il a reçu une nouvelle offre de prolongation qui ne l'intéressait pas du tout et qui n'incluait même pas de nouveau salaire. L'attaquant français serait persuadé que le club saoudien cherche à se séparer de lui et Benzema doit donc chercher activement un nouveau club. La perspective de le voir retourner en France est grandissante. En réponse à cette information, Walid Acherchour a évoqué une nouvelle piste.
Karim Benzema bientôt en France ?
A quelques mois de la Coupe du monde, Karim Benzema pourrait profiter du mercato pour signer en France dans un club de Ligue 1. En effet, Walid Acherchour a même déjà une idée de sa future destination en partageant sur X sa réponse. « Vu que l’OL a pris Endrick et pourquoi pas le PFC pour mettre un peu de bling bling dans ce projet ? » écrit-il. Le Paris FC, promu en Ligue 1 cette saison, aurait bien besoin d'un coup de pouce pour assurer son maintien dans l'élite. Le club occupe actuellement la 14ème place du classement.