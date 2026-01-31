Un projet «bling-bling» en Ligue 1 pour Karim Benzema : Un journaliste lui conseille un club (et ce n’est pas l’OL)

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sous contrat avec Al-Ittihad jusqu'à la fin de la saison, Karim Benzema pourrait profiter de cette période de mercato pour changer d'air. Le joueur français pourrait tenter un retour incroyable en Ligue 1 à quelques mois de la Coupe du monde, lui qui a vu sa carrière débuter à l'OL. D'autres propositions pourraient tomber pour le joueur de 38 ans.

Malgré son âge, Karim Benzema pourrait encore intéresser de nombreux clubs. L'ancien attaquant du Real Madrid, parti en Arabie saoudite en 2023, pourrait profiter de cette période de mercato pour signer un nouveau contrat. Le joueur français n'a pas disputé le dernier match avec Al-Ittihad, un signe de plus concernant ses envies d'ailleurs. Il pourrait finir par trouver son bonheur en Ligue 1 puisqu'une piste a été soulevée.

Vu que l’OL a pris Endrick et pourquoi pas le PFC pour mettre un peu de bling bling dans ce projet ? — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) January 30, 2026

Karim Benzema sur le départ à Al-Ittihad D'après le journaliste Sacha Tavolieri sur X, Karim Benzema ne se sent plus le bienvenu à Al-Ittihad où il a reçu une nouvelle offre de prolongation qui ne l'intéressait pas du tout et qui n'incluait même pas de nouveau salaire. L'attaquant français serait persuadé que le club saoudien cherche à se séparer de lui et Benzema doit donc chercher activement un nouveau club. La perspective de le voir retourner en France est grandissante. En réponse à cette information, Walid Acherchour a évoqué une nouvelle piste.