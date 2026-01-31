Un champion du monde 1998 refuse l'OM : «Je me suis dit "wow wow wow", ça part dans tous les sens»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Club historique du paysage footballistique français, l'OM représente un objectif pour un grand nombre de joueurs. Le club reçoit énormément de soutien de la part des supporters puisque c'est toute une ville qui vibre en fonction des résultats de l'équipe. Beaucoup de grands noms ont fini par porter le maillot du club. Ce champion du monde 1998 a failli y signer mais a fini par se rétracter.

Grand club de renom en Ligue 1, l'OM a souvent mis l'accent sur le mercato pour composer le meilleur effectif possible et relever tous les défis. Le club de la cité phocéenne aurait pu voir un champion du monde 1998 signer en 2001. L'opération n'a finalement pas eu lieu pour celui qui a fini par prendre sa retraite peu de temps après et entamer une carrière d'entraîneur. Le consultant est revenu récemment sur cet épisode.

Sur le point de signer, il refuse l'OM Ancien gardien de but de l'AJ Auxerre notamment, Lionel Charbonnier faisait partie des sélectionnés lors de la Coupe du monde 1998. S'il n'a pas disputé la moindre minute au cours de la compétition, il aurait pu connaître une trajectoire de carrière différente quelques années plus tard. En effet, en 2001, il n'était pas loin de signer à Marseille. « C’est ça l’ambiguïté quand tu signes à l’OM, tu n’es pas un joueur lambda. Tu n’es pas un joueur comme les autres. Moi, pourquoi je n’ai pas signé à l’OM? Parce que j’ai vu que là bas, quand j’étais dans le bureau et que j’ai commencé à poser des questions, j’ai dit "wow wow wow", ça part dans tous les sens. Il te faut des joueurs capables de prendre du recul » explique-t-il dans l'After Foot de RMC.