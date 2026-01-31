Transfert annulé : L'OM recale son fils, elle veut une seconde chance !

L'OM est la fierté de Marseille. La ville vit à travers les résultats de l'équipe qui est un rêve pour bien des enfants fans de foot, mais aussi pour leurs parents. Dans La Provence ce samedi, une mère d'un joueur de Ligue 1 originaire de la cité phocéenne n'a pas manqué de faire passer un message subliminal aux dirigeants de l'Olympique de Marseille. Explications.
Des gamins de Marseille, ils ne sont pas nombreux à avoir pu s'installer sur la durée dans l'équipe première de l'OM. Le premier exemple fort n'est autre que Samir Nasri. Surnommé Le Petit Prince de Marseille qui a intégré le groupe professionnel à seulement 17 ans après la victoire de l'équipe de France U17 à l'Euro en 2004, l'ex-joueur de Manchester City et d'Arsenal a fait les beaux jours de l'OM pendant quatre saisons avant de prendre son envol à 21 ans à Londres.
«Saint-Etienne, Bastia, l'OM et d'autres l'ont approché. Mais son gabarit les a repoussés»
Après lui, Boubacar Kamara ou encore Maxime Lopez ont été lancés dans le grand bain par l'OM après leurs passages à l'académie. Un destin qu'Ilan Kebbal aurait bien aimé pouvoir partager, lui le gamin du FC Burel natif de Marseille. Mais c'est à Paris, ville de l'ennemi historique de l'OM qu'est le PSG, que Kebbal brille... au PFC !
Ce samedi dans l'édition de La Provence, sa mère Ouahiba revient sur un grand moment de doutes et d'appréhension pour la famille à l'adolescence de Kebbal après de multiples échecs et notamment à l'OM. « Il nous a donné des sueurs froides et une leçon de vie. Il a épuisé quatre nounous, même son père ne voulait plus le garder (rires). En grandissant, Saint-Etienne, Bastia, l'OM et d'autres l'ont approché. Mais son gabarit les a repoussés (1m68)... Il ne savait rien faire d'autre, mais on y croyait plus et ça nous a mis dans des états pas possibles, mais lui, n'a jamais tremblé ».
La mère d'Ilan Kebbal espère le voir à l'OM
Le 23 août dernier, Ilan Kebbal se présentait au Vélodrome avec le Paris FC. Une fierté pour Ouahiba, supportrice invétérée de l'OM qui aime décrypter les choix tactiques de Roberto De Zerbi notamment comme La Provence le révèle dans le cadre de son interview. Cette dernière avait dû masquer sa joie au moment du but de son fils pour le PFC lors de la défaite des Parisiens sur le score de 5 buts à 2. En marge ce samedi de la réception de l'Olympique de Marseille à Jean Bouin, Ouahiba a avoué pendant l'entrevue qu'elle aimerait un jour ne plus avoir à se cacher pour célébrer les buts de son fils, et qu'il les inscrive pour l'OM...