Une voiture «délicate à piloter» chez Ferrari, c'est déjà «difficile» pour Charles Leclerc

Depuis le début de la semaine, les pilotes prennent part aux tests de pré-saison du côté de Barcelone. Du côté de Ferrari, Charles Leclerc a livré ses premières impressions de la SF-26, nouvelle monoplace conçue par l’écurie italienne. S’il a noté du positif, le Monégasque évoque également des conditions difficiles sous la pluie catalane.
De quoi sera faite la saison 2026 de Ferrari ? Après avoir connu un véritable calvaire l’année dernière, l’écurie italienne est bien déterminée à se rattraper. Avec la nouvelle monoplace, la SF-26, Charles Leclerc a déjà pu se fixer un ordre d’idée cette semaine à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone.
Charles Leclerc plutôt satisfait de ses débuts à bord de la SF-26
« C’était encore une fois bien. Nous avons suivi notre programme, nous avons fait tout ce que nous voulions et nous avons même poussé un peu, ce qui était bien pour mieux cerner les limites de cette voiture et mieux la comprendre. Je suis content car, une fois de plus, nous avons respecté notre programme et atteint tous nos objectifs », s’est dans un premier temps félicité Charles Leclerc dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Néanmoins, le Monégasque a pointé du doigt des conditions de pilotage compliquées sur les journées plus pluvieuses.
« La SF-26 a été délicate car piloter sur piste mouillée dans ces conditions était difficile »
« On a eu de la pluie pour commencer donc la première journée a été délicate, mais ça a été positif. Bien sûr, la SF-26 a été délicate car piloter sur piste mouillée dans ces conditions était difficile, surtout avec une voiture et des systèmes entièrement nouveaux. S’assurer que tout fonctionnait correctement dans ces conditions était donc très complexe. Je pense que ce fut une expérience très enrichissante et précieuse pour la suite, au cas où nous aurions à rouler sur piste mouillée pendant un week-end de course. Nous aurons au moins déjà cette expérience, ce qui est un bon point », conclut Charles Leclerc.