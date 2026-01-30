Une voiture «délicate à piloter» chez Ferrari, c'est déjà «difficile» pour Charles Leclerc

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de la semaine, les pilotes prennent part aux tests de pré-saison du côté de Barcelone. Du côté de Ferrari, Charles Leclerc a livré ses premières impressions de la SF-26, nouvelle monoplace conçue par l’écurie italienne. S’il a noté du positif, le Monégasque évoque également des conditions difficiles sous la pluie catalane.

De quoi sera faite la saison 2026 de Ferrari ? Après avoir connu un véritable calvaire l’année dernière, l’écurie italienne est bien déterminée à se rattraper. Avec la nouvelle monoplace, la SF-26, Charles Leclerc a déjà pu se fixer un ordre d’idée cette semaine à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone.

F1 - Michael Schumacher : Son histoire d’amour bientôt sur Netflix ! https://t.co/auxtxqaAw6 — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

Charles Leclerc plutôt satisfait de ses débuts à bord de la SF-26 « C’était encore une fois bien. Nous avons suivi notre programme, nous avons fait tout ce que nous voulions et nous avons même poussé un peu, ce qui était bien pour mieux cerner les limites de cette voiture et mieux la comprendre. Je suis content car, une fois de plus, nous avons respecté notre programme et atteint tous nos objectifs », s’est dans un premier temps félicité Charles Leclerc dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Néanmoins, le Monégasque a pointé du doigt des conditions de pilotage compliquées sur les journées plus pluvieuses.