F1 - Lewis Hamilton : Le «nouveau départ» qu’il attendait !

Pierrick Levallet

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton s’attendait à mieux. Le Britannique a été en difficulté au volant de sa voiture et n’a pas pu obtenir les résultats escomptés. Le septuple champion du monde de F1 avoue néanmoins être excité à l’idée d’un « nouveau départ » en 2026.

Lewis Hamilton avait sans doute rêvé mieux pour sa première saison chez Ferrari. Parti de chez Mercedes pour tenter de relancer sa carrière, le Britannique n’a pas vraiment su s’adapter à sa nouvelle monoplace en 2025. Le septuple champion du monde a ainsi terminé l’année à la sixième place du classement général de la F1. 2026 pourrait néanmoins être différent pour le pilote de 41 ans. Lewis Hamilton serait d’ailleurs excité à l’idée de débuter la nouvelle saison avec la fraîche réglementation qui entrera en vigueur.

«C’était exactement ce dont j’avais besoin» « Si vous regardez probablement toutes mes interviews au fil des années, je ne dis presque jamais que je suis excité, mais là, je le suis énormément, et je pense que c’est normal de le dire, oui, je suis enthousiaste à l’idée d’un nouveau départ. Il y a eu un vrai travail de remise à zéro et de récupération. Même si c’était la pause la plus courte que nous ayons jamais eue, je dirais que c’était exactement ce dont j’avais besoin » a ainsi confié le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.