OL - Fonseca : Grosse annonce pour le mercato !

À deux jours de la réception du Havre, Paulo Fonseca a évoqué le mercato hivernal à venir ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OL estime avoir des manques dans son effectif et a confirmé la volonté du club de se renforcer au cours du mois de janvier.
Pour son dernier match de 2025, l’OL reçoit Le Havre dimanche. Les Gones pourraient avoir un visage légèrement différent en 2026 car le club, qui vient de recevoir un allègement des mesures d’encadrement de la DNCG, a bien l’intention de profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif.
« Nous voulons ajouter des joueurs »
« Nous voulons ajouter des joueurs. C'est aussi important de récupérer nos joueurs blessés comme Malik (Fofana) et Ernest (Nuamah) », a déclaré Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse. « Nous avons toujours la possibilité d'apporter des joueurs. Nous savons que notre équipe est short, nous avons besoin de plus de solutions. On travaille pour en avoir plus dans le futur. »
Le dossier Endrick relancé ?
Dans cette optique, Endrick semblait très bien parti pour être la première recrue hivernale de l’OL. Le prêt sans option d’achat de l’attaquant âgé de 19 ans était même quasiment bouclé, mais selon la presse espagnole, l’avenir incertain de Xabi Alonso au Real Madrid pourrait remettre en question son arrivée à Lyon.