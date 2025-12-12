OL - Fonseca : Grosse annonce pour le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À deux jours de la réception du Havre, Paulo Fonseca a évoqué le mercato hivernal à venir ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OL estime avoir des manques dans son effectif et a confirmé la volonté du club de se renforcer au cours du mois de janvier.

Pour son dernier match de 2025, l’OL reçoit Le Havre dimanche. Les Gones pourraient avoir un visage légèrement différent en 2026 car le club, qui vient de recevoir un allègement des mesures d’encadrement de la DNCG, a bien l’intention de profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif.

« Nous voulons ajouter des joueurs » « Nous voulons ajouter des joueurs. C'est aussi important de récupérer nos joueurs blessés comme Malik (Fofana) et Ernest (Nuamah) », a déclaré Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse. « Nous avons toujours la possibilité d'apporter des joueurs. Nous savons que notre équipe est short, nous avons besoin de plus de solutions. On travaille pour en avoir plus dans le futur. »