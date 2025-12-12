Transfert : La sombre affaire dont voudrait profiter l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à Tottenham, Yves Bissouma pourrait bien ne pas le rester très longtemps. En effet, le Malien a de sérieux ennuis avec les Spurs après avoir été filmé en train d’inhaler du protoxyde d’azote. Cela pourrait alors lui coûter sa place au sein du club londonien et l’avenir de Bissouma pourrait alors s’écrire loin de Tottenham. Direction l’OM ?

Plus que quelques jours avant l’ouverture du marché des transferts. Le 1er janvier, les clubs auront la possibilité de faire certaines retouches et l’OM pourrait en profiter. Ça va donc bouger au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi ? L’entrejeu pourrait notamment accueillir du sang neuf et voilà que l’OM serait notamment attentif à un dossier qui fait du bruit du côté de l’Angleterre.

De Tottenham à l’OM ? C’est visiblement Yves Bissouma qui intéresserait l’OM. Le club phocéen serait ainsi sur les rangs pour récupérer le joueur de Tottenham à en croire les informations du Times. Il en serait également de même pour l’OGC Nice. Les Spurs ne devraient d’ailleurs pas être trop durs à convaincre, eux qui pourraient bien se séparer de Bissouma avec plaisir étant donné la dernière affaire où on le voit inhaler du protoxyde d’azote.