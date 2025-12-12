Transfert : La sombre affaire dont voudrait profiter l’OM !

Aujourd’hui à Tottenham, Yves Bissouma pourrait bien ne pas le rester très longtemps. En effet, le Malien a de sérieux ennuis avec les Spurs après avoir été filmé en train d’inhaler du protoxyde d’azote. Cela pourrait alors lui coûter sa place au sein du club londonien et l’avenir de Bissouma pourrait alors s’écrire loin de Tottenham. Direction l’OM ?
Plus que quelques jours avant l’ouverture du marché des transferts. Le 1er janvier, les clubs auront la possibilité de faire certaines retouches et l’OM pourrait en profiter. Ça va donc bouger au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi ? L’entrejeu pourrait notamment accueillir du sang neuf et voilà que l’OM serait notamment attentif à un dossier qui fait du bruit du côté de l’Angleterre.
De Tottenham à l’OM ?
C’est visiblement Yves Bissouma qui intéresserait l’OM. Le club phocéen serait ainsi sur les rangs pour récupérer le joueur de Tottenham à en croire les informations du Times. Il en serait également de même pour l’OGC Nice. Les Spurs ne devraient d’ailleurs pas être trop durs à convaincre, eux qui pourraient bien se séparer de Bissouma avec plaisir étant donné la dernière affaire où on le voit inhaler du protoxyde d’azote.
Un retour en Ligue 1 ?
L’avenir d’Yves Bissouma pourrait donc s’écrire du côté de la Ligue 1. L’OM et l’OGC Nice auraient alors l'avantage de ne pas devoir attendre que le Malien s’adapte au championnat. En effet, le milieu de terrain est déjà un habitué des pelouses françaises. Entre 2016 et 2018, Bissouma a évolué au LOSC et c’est donc un retour qui pourrait se profiler.