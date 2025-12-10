OM : Le chiffre qui fait très mal !

Amadou Diawara

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Si les Belges ont ouverts le score, les Marseillais se sont tout de même imposés ce mardi soir. Mais comme l'a souligné Opta, l'OM a encaissé un but dans le premier quart d'heure de jeu lors de ses quatre derniers matchs.

Ce mardi soir, l'OM a affronte l'Union Saint-Gilloise au Lotto Park d'Anderlecht. Si les hommes de David Hubert ont ouvert le score, ceux de Roberto De Zerbi ont trouvé la clé pour renverser le match, avant de s'imposer 3-2.

Terrible série de quatre matchs à l'OM Comme l'a souligné Opta, l'OM a beaucoup de mal à démarrer ses rencontres. En effet, les Marseillais ne cessent de prendre des buts en début de partie.