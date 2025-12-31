Mercato - OM : Le premier transfert de l’été 2026 déjà connu ?

Après la première saison réussie de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont souhaité lui offrir des nouveaux renforts. Ils n’y sont pas allés de main morte, puisque près d’une douzaine de nouveaux joueurs a débarqué à l’Olympique de Marseille cet été, dont notamment Timothy Weah, arrivé en prêt de la Juventus.
Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, on est habitués aux grands changements du côté de Marseille. La tendance n’a d’ailleurs fait que se confirmer depuis que Medhi Benatia l’a rejoint, avec l’OM qui est donc régulièrement au centre des rumeurs de mercato. Et ça ne va pas changer cet hiver...
L’OM cherche son prochain coup
Plusieurs pistes sont déjà évoquées en France comme à l’étranger, avec l’OM qui ne semble pas encore satisfait de son effectif. Ainsi, certains joueurs comme Angel Gomes pourraient déjà être poussés vers la sortie et on annonce déjà des gros coups, avec Ruben Neves d’Al Hilal ou encore le nouveau crack belge Nathan De Cat, qui évolue à Anderlecht.
Pour Weah, c’est déjà fait ?
Mais en Italie, on parle carrément de l’été prochain et d’une signature qui serait déjà assurée. La Gazzetta dello Sport explique en effet qu’au sein de la Juventus, on serait persuadé de ne plus revoir Timothy Weah, actuellement prêté à l’OM. Son option d’achat devrait s’activer automatiquement en cas de qualification en Ligue des Champions, avec donc une dépense totale de 15M€, plus 3M€ de bonus.