Mercato - OM : Le premier transfert de l’été 2026 déjà connu ?

Axel Cornic

Après la première saison réussie de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont souhaité lui offrir des nouveaux renforts. Ils n’y sont pas allés de main morte, puisque près d’une douzaine de nouveaux joueurs a débarqué à l’Olympique de Marseille cet été, dont notamment Timothy Weah, arrivé en prêt de la Juventus.

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, on est habitués aux grands changements du côté de Marseille. La tendance n’a d’ailleurs fait que se confirmer depuis que Medhi Benatia l’a rejoint, avec l’OM qui est donc régulièrement au centre des rumeurs de mercato. Et ça ne va pas changer cet hiver...

L’OM cherche son prochain coup Plusieurs pistes sont déjà évoquées en France comme à l’étranger, avec l’OM qui ne semble pas encore satisfait de son effectif. Ainsi, certains joueurs comme Angel Gomes pourraient déjà être poussés vers la sortie et on annonce déjà des gros coups, avec Ruben Neves d’Al Hilal ou encore le nouveau crack belge Nathan De Cat, qui évolue à Anderlecht.