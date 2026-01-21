L’OM laisse filer un phénomène, l’annonce choc de De Zerbi !

Axel Cornic

Tout le monde s’attendait à des grosses recrues, mais le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille a plutôt commencé par un gros départ. Surprise de la première partie de saison, Robinio Vaz a quitté le club pour poursuivre sa carrière à l’AS Roma, avec tout de même un joli transfert autour des 25M€ bonus compris.

On a souvent dit qu’à Marseille, on ne misait pas assez sur la jeunesse. Et le récent transfert de Robinio Vaz n’a fait que confirmer cette tendance. L’attaquant de 18 ans semblait en effet pouvoir s’affirmer à l’OM, mais il est finalement parti à l’AS Roma après seulement une vingtaine de matchs en professionnel.

« C'est un joueur plein d'instinct, rapide et puissant, mais... » Roberto De Zerbi semblait plutôt l’apprécier et dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Viva el Futbol, il a décrit son ancienne pépite. « C'est un joueur plein d'instinct, rapide et puissant, mais il doit encore perfectionner sa technique » a déclaré le coach de l’OM, invité de l’émission d’Antonio Cassano, Lele Adani et Nicola Ventola.