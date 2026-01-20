Transfert à l'OM : Le gros coup tenté à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif cet hiver, le Paris FC cherche toutefois à miser un nouvel attaquant. Et alors que les pistes menant à Edin Dzeko et Mathys Tel se refroidissent, les Parisiens tenteraient désormais leur chance du côté de l'OM. En effet, la venue de Neal Maupay à Paris serait en très bonne voie.

Comme attendu après une première partie de saison difficile, le Paris FC se montre très actif durant ce mercato d'hiver afin d'assurer au plus vite son maintien en Ligue 1. C'est ainsi que Marshall Munesti (Wolverhampton) et Luca Koleosho (Burnley) sont tous les deux arrivés sous la forme d'un prêt. Mais le PFC n'en a pas fini avec ce dossier.

Maupay vers le Paris FC ? Mais ce n'est pas tout. Le grand objectif du Paris FC cet hiver reste de dénicher un nouvel attaquant compte tenu des limites affichées par Willem Geubbels et Jean-Philippe Krasso. Dans cette optique, les pistes menant à Edin Dzeko et Mathys Tel ont été étudiées, mais semblent très difficiles à boucler. C'est la raison pour laquelle, selon les informations de Foot Mercato, le PFC s'est lancé sur la piste menant à Neal Maupay. Et visiblement, ce dossier serait en excellente voie puisque L'EQUIPE annonce un accord entre le PFC et l'OM pour un transfert. Reste désormais à convaincre le joueur.