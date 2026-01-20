Transfert à l'OM : Le gros coup tenté à Paris !

Très actif cet hiver, le Paris FC cherche toutefois à miser un nouvel attaquant. Et alors que les pistes menant à Edin Dzeko et Mathys Tel se refroidissent, les Parisiens tenteraient désormais leur chance du côté de l'OM. En effet, la venue de Neal Maupay à Paris serait en très bonne voie.
Comme attendu après une première partie de saison difficile, le Paris FC se montre très actif durant ce mercato d'hiver afin d'assurer au plus vite son maintien en Ligue 1. C'est ainsi que Marshall Munesti (Wolverhampton) et Luca Koleosho (Burnley) sont tous les deux arrivés sous la forme d'un prêt. Mais le PFC n'en a pas fini avec ce dossier.
Maupay vers le Paris FC ?
Mais ce n'est pas tout. Le grand objectif du Paris FC cet hiver reste de dénicher un nouvel attaquant compte tenu des limites affichées par Willem Geubbels et Jean-Philippe Krasso. Dans cette optique, les pistes menant à Edin Dzeko et Mathys Tel ont été étudiées, mais semblent très difficiles à boucler. C'est la raison pour laquelle, selon les informations de Foot Mercato, le PFC s'est lancé sur la piste menant à Neal Maupay. Et visiblement, ce dossier serait en excellente voie puisque L'EQUIPE annonce un accord entre le PFC et l'OM pour un transfert. Reste désormais à convaincre le joueur.
La concurrence est devenue trop fort à l'OM
Il faut dire que l'avenir de Neal Maupay à l'OM est totalement bouché. Apparu seulement 1 minute en Ligue 1 cette saison, l'attaquant a certes participé aux deux rencontres de Coupe de France, mais face à la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri, Maupay n'a quasiment aucune chance de jouer. C'est la raison pour laquelle un départ au Paris FC pourrait arranger toutes les parties.