L'OM a bouclé son premier transfert de l'année !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec Arsenal, Ethan Nwaneri devrait finir la saison à l'OM. Alors que le crack de 18 ans aurait accepté de migrer vers Marseille cet hiver, les deux clubs seraient tombés d'accord, et ce, pour finaliser un prêt sans option d'achat. S'il passe sa visite médicale avec succès ce mercredi, Ethan Nwaneri sera un nouveau joueur de l'OM.

Depuis le début de la saison, Ethan Nwaneri n'a disputé que 12 matchs - toutes compétitions confondues - avec Arsenal. Pour emmagasiner davantage de temps de jeu, la pépite de 18 ans devrait signer à l'OM lors de ce mercato hivernal.

Transfert de Nwaneri : Arsenal et l'OM sont d'accord Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte X ce mardi après-midi, Ethan Nwaneri aurait accepté de finir la saison à l'OM. D'ailleurs, Mikel Arteta et Roberto De Zerbi auraient échangé, considérant qu'un prêt du joueur est la solution idéale.