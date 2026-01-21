OM - De Zerbi : Le message spécial envoyé à un Parisien !

Axel Cornic

Dans un entretien accordé à une émission de football célèbre en Italie, Roberto De Zerbi a évoqué les derniers rebondissements qu’il a connu à l’Olympique de Marseille. Parmi eux, le transfert de Robinio Vaz en ce mercato hivernal vers l’AS Roma, qui a surpris pas mal de monde.

Certains pensaient qu’il pouvait devenir l’avenir de l’OM. Mais Robinio Vaz n’aura finalement joué qu’une vingtaine de matchs avant de quitter le club. L’attaquant de 18 ans a en effet récemment signé à l’AS Roma, dans le cadre d’un transfert à 25M€ bonus compris.

« Vaz a tout donné avec nous, mais ensuite... » C’est Roberto De Zerbi qui l’a lancé dans le grand bain à Marseile et il semble un peu déçu de l’avoir perdu. « Vaz c’est un 2007, mais il a bousculé la hiérarchie ici. Il a tout donné avec nous, mais ensuite il a fermé boutique et a commencé à s’entrainer moins bien » a confié le coach de l’OM, sur la chaine YouTube Viva el Futbol.