Kylian Mbappé : Il quitte le Real Madrid, la grande annonce !

Au Real Madrid, après le succès décroché au Santiago Bernabeu face à Levante samedi (2-0), tous les regards sont rivés vers Rabat où se déroulera dans quelques minutes la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc. Brahim Diaz représente le club merengue à cette CAN où il brille. L'occasion pour Kylian Mbappé de lui envoyer un message avant le grand match.

« Dima Maghreb, Vamos Brahim ! » Voici le message plein de soutien communiqué par Dean Huijsen aux médias du Real Madrid à l'approche de la finale de la Coupe d'Afrique des nations. Ce dimanche, à 20 heures, le Maroc de Brahim Diaz aux 5 réalisations depuis le début de la compétition pour les Lions de l'Atlas, ont rendez-vous avec l'histoire.

Le vestiaire du Real Madrid pense à Brahim Diaz Au XXIème siècle, le Maroc n'a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations. La dernière finale marocaine remonte à l'édition de 2004 avec une défaite face à la Tunisie. Pour trouver la sélection soulever le trophée, il faut remonter à 1976. Tout le peuple marocain est derrière l'équipe de Walid Regragui ce dimanche face au Sénégal, mais pas seulement. Plusieurs coéquipiers de Brahim Diaz au Real Madrid lui ont envoyé les meilleures ondes positives possibles. Federico Valverde, Dani Ceballos, Dean Huijsen, Jude Bellingham, Thibaut Courtois ou encore Arda Güler.