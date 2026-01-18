Kylian Mbappé - Real Madrid : C’est terminé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a vécu une fin d’année 2025 délicate sur le plan physique. La star du Real Madrid a été ennuyée par quelques pépins, notamment avec son genou. Le capitaine de l’équipe de France devait même être absent pendant trois semaines en janvier. Mais finalement, l’attaquant de 27 ans a fait son retour contre le FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne.

Kylian Mbappé n'est plus blessé ? Kylian Mbappé a ensuite manqué le match contre Albacete en Coupe du Roi et devait même rater la réception de Levante. Finalement, l’international français a joué ce samedi et a même été buteur. Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé ne semble pas avoir été gêné par une quelconque douleur au genou. Cet épisode serait derrière lui désormais.