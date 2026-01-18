Kylian Mbappé - Real Madrid : C’est terminé !

Le mois de décembre a été plutôt compliqué pour Kylian Mbappé. L’attaquant de 27 ans a été ennuyé par une blessure au genou, qui devait même l’écarter des terrains pendant trois semaines en janvier. Mais finalement, le joueur du Real Madrid ne semble plus souffrir puisqu’il a terminé la rencontre face à Levante sans aucun problème.
Kylian Mbappé a vécu une fin d’année 2025 délicate sur le plan physique. La star du Real Madrid a été ennuyée par quelques pépins, notamment avec son genou. Le capitaine de l’équipe de France devait même être absent pendant trois semaines en janvier. Mais finalement, l’attaquant de 27 ans a fait son retour contre le FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne.
Kylian Mbappé n'est plus blessé ?
Kylian Mbappé a ensuite manqué le match contre Albacete en Coupe du Roi et devait même rater la réception de Levante. Finalement, l’international français a joué ce samedi et a même été buteur. Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé ne semble pas avoir été gêné par une quelconque douleur au genou. Cet épisode serait derrière lui désormais.
Le Real Madrid a besoin de lui
Alvaro Arbeloa devrait donc pouvoir compter sur le champion du monde 2018 pour le match contre l’AS Monaco en Ligue des champions. Et pour le Real Madrid, c’est un renfort de poids tant Kylian Mbappé marche sur l’eau depuis le début de saison. À suivre...