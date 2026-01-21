Signature au PSG : Le plan drague tombe à l'eau ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Enzo Fernandez au PSG ? C'est une option de marché évoquée dans la presse française et étrangère ces derniers jours. Le champion du monde argentin deviendrait le premier joueur de l'Albiceleste depuis le départ de Lionel Messi à porter la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Toutefois, son entraîneur Liam Rosenior a calmé les ardeurs de tout le monde.

Liam Rosenior connaît bien le PSG pour avoir affronté l'équipe de Luis Enrique a plusieurs reprises en tant que désormais ex-entraîneur du RC Strasbourg. Fraîchement nommé coach de Chelsea après le licenciement d'Enzo Maresca il y a peu, Rosenior a profité de sa présence en conférence de presse mardi avant la réception de Paphos en Ligue des champions pour envoyer un message clair aux dirigeants du Paris Saint-Germain au sujet du feuilleton Enzo Fernandez.

«Le PSG ? Ca ne veut rien dire pour moi» « Enzo Fernandez annoncé au PSG ? Ca ne veut rien dire pour moi. Quand vous êtes un joueur de classe mondiale, un joueur incroyable, il va toujours y avoir des spéculations que vous ne pouvez pas contrôler. Ce que je dis vaut pour Enzo. Il a été incroyable depuis que j'ai commencé à travailler avec lui ». a confié Liam Rosenior dans un premier temps. Pour rappel, L'Equipe a fait part la semaine dernière d'un intérêt du Paris Saint-Germain pour le champion du monde argentin de 24 sous contrat à Chelsea jusqu'en 2032.