Recrue surprise à l'OM : De Zerbi sort du silence !

Axel Cornic

On n’avait pas beaucoup d’arrivées à se mettre sous la dent cet hiver, puisque l’Olympique de Marseille s’est concentré surtout sur les départs depuis le début du mercato. Mais l’attente pourrait bientôt être terminée, puisque plusieurs sources en France comme à l’étranger ont annoncé la signature de Quinten Timber, milieu de terrain de Feyenoord.

Un très gros coup pourrait être frappé à Marseille, en ce mercato hivernal. En fin de contrat avec Feyenoord, Quinten Timber fait saliver les plus grands clubs d’Europe comme la Juventus ou l’Inter. Mais à 24 ans, c’est bien à l’OM qu’il pourrait poursuivre sa carrière.

Le blitz de l’OM D’après les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais auraient réussi à boucler les discussions avec l’entourage de l’international néerlandais en seulement quelques heures. Timber serait d’ailleurs attendu à Marseille pour y passer ses visites médicales et ensuite signer un nouveau contrat avec l’OM.