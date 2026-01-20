Transfert à l’étranger : Un gros joueur s’annonce à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception de Liverpool en Ligue des champions, Pierre-Emile Hojbjerg a été interrogé sur son avenir et les rumeurs évoquant un intérêt de la Juventus. L’international danois a assuré qu’il n’y avait « rien du tout » avec la Vieille Dame et qu’il se sentait bien à Marseille.

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Pierre-Emile Hojbjerg ne bougera pas de l’OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient déjà fermé la porte à un départ du milieu de terrain âgé de 30 ans et son agent a assuré la semaine dernière qu’il voulait rester à Marseille, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

« Je suis très focus sur l’Olympique de Marseille » Présent en conférence de mardi à la veille de la réception de Liverpool en Ligue des champions, Pierre-Emile Hojbjerg en a profité pour lui aussi assurer que son avenir était à l’OM : « Je suis très focus sur l’Olympique de Marseille. Je me sens bien, je suis content ici. J’ai un bon dialogue avec tous mes coéquipiers, avec les gens dans le club. Avec Medhi (Benatia) aussi, une très belle confiance. »