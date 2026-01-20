Transfert à l’étranger : Un gros joueur s’annonce à l’OM !

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception de Liverpool en Ligue des champions, Pierre-Emile Hojbjerg a été interrogé sur son avenir et les rumeurs évoquant un intérêt de la Juventus. L’international danois a assuré qu’il n’y avait « rien du tout » avec la Vieille Dame et qu’il se sentait bien à Marseille.
Annoncé dans le viseur de la Juventus, Pierre-Emile Hojbjerg ne bougera pas de l’OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient déjà fermé la porte à un départ du milieu de terrain âgé de 30 ans et son agent a assuré la semaine dernière qu’il voulait rester à Marseille, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.
« Je suis très focus sur l’Olympique de Marseille »
Présent en conférence de mardi à la veille de la réception de Liverpool en Ligue des champions, Pierre-Emile Hojbjerg en a profité pour lui aussi assurer que son avenir était à l’OM : « Je suis très focus sur l’Olympique de Marseille. Je me sens bien, je suis content ici. J’ai un bon dialogue avec tous mes coéquipiers, avec les gens dans le club. Avec Medhi (Benatia) aussi, une très belle confiance. »
« Rien du tout » avec la Juventus
« Franchement, d’être ici, de sentir qu’on joue toutes les compétitions, ça donne beaucoup de motivation, de plaisir aussi. Je suis très content », a ajouté Pierre-Emile Hojbjerg. Relancé sur la Juventus et s’il y avait eu des contacts, l’international danois (93 sélections) a affirmé : « Non, rien du tout. »