Un grand nom s'annonce à Marseille : L'OM valide !

Depuis quelques jours, ça part dans tous les sens sur le mercato de l'OM. Néanmoins, malgré les rumeurs d'un départ vers la Juventus, Pierre-Emile Hojbjerg a annoncé qu'il ne partirait pas cet hiver. Un soulagement pour Roberto De Zerbi qui valide cette décision.

Ces derniers jours, la presse italienne évoque quasiment quotidiennement l'avenir de Pierre-Emile Hojbjerg. Et pour cause, la Juventus serait très intéressée par le milieu de terrain de l'OM. Interrogé à ce sujet, l'international danois s'est montré catégorique.

Hojbjerg s'annonce à l'OM... « Je suis très concentré sur l’Olympique de Marseille. Je me sens bien ici, je suis content. J’ai un très bon dialogue avec mes coéquipiers, avec les gens du club, avec Medhi (Benatia) aussi. Il y a une très belle confiance. Jouer toutes les compétitions apporte beaucoup de motivation et de plaisir. Des contacts avec la Juve ? Non, pas du tout », confie-t-il en conférence de presse.