Didier Deschamps : Le malaise avec une star du X !

Il y a près de dix ans, Didier Deschamps avait reçu une proposition inattendue de la part de Nikita Bellucci, actrice X. Invité dans l’émission de son ami Bixente Lizarazu sur RTL, le sélectionneur de l’équipe de France avait eu l’occasion de refuser les avances de cette star du porno…

Didier Deschamps vient d’entamer sa dernière année en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Il est en effet acté que le natif de Bayonne quittera son poste au terme de la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Deschamps est en quête d’un deuxième Mondial comme sélectionneur, lui qui n’a toutefois pas eu l’occasion de remporter l’Euro sur le banc de touche.

La proposition inattendue d’une actrice porno à Deschamps En 2016, Didier Deschamps était pourtant proche du but, les Bleus se hissant jusqu’en finale de la compétition organisée à domicile. Le Portugal de Cristiano Ronaldo l’avait finalement emporté après prolongation (0-1). La France entière était derrière Antoine Griezmann et ses coéquipiers, dont l’actrice X Nikita Bellucci, qui avait encouragé Didier Deschamps à sa façon.