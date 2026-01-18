Didier Deschamps : Le malaise avec une star du X !

Il y a près de dix ans, Didier Deschamps avait reçu une proposition inattendue de la part de Nikita Bellucci, actrice X. Invité dans l’émission de son ami Bixente Lizarazu sur RTL, le sélectionneur de l’équipe de France avait eu l’occasion de refuser les avances de cette star du porno…
Didier Deschamps vient d’entamer sa dernière année en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Il est en effet acté que le natif de Bayonne quittera son poste au terme de la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Deschamps est en quête d’un deuxième Mondial comme sélectionneur, lui qui n’a toutefois pas eu l’occasion de remporter l’Euro sur le banc de touche.
La proposition inattendue d’une actrice porno à Deschamps
En 2016, Didier Deschamps était pourtant proche du but, les Bleus se hissant jusqu’en finale de la compétition organisée à domicile. Le Portugal de Cristiano Ronaldo l’avait finalement emporté après prolongation (0-1). La France entière était derrière Antoine Griezmann et ses coéquipiers, dont l’actrice X Nikita Bellucci, qui avait encouragé Didier Deschamps à sa façon.
« Je suis marié et très heureux avec ma femme »
Quelques semaines avant le début de l’Euro 2016, Nikita Bellucci avait fait une proposition inattendue à Didier Deschamps en Une du magazine Hot Vidéo sur laquelle on pouvait lire : « Didier, si tu nous ramènes la coupe, je t’offre ma croupe ! » Une déclaration revenue jusqu’aux oreilles du sélectionneur tricolore par le biais de son ami et ancien coéquipier Bixente Lizarazu, à l’époque sur RTL, qui lui avait offert un exemplaire du magazine porno. Invité du Club Liza, Deschamps avait alors répondu, gêné : « Je suis marié depuis longtemps et je suis très heureux avec ma femme, donc Nikita elle trouvera un autre bébé ».