Départ de Luis Enrique : Le rêve qui va faire paniquer le PSG !

La réussite du Paris Saint-Germain suscite naturellement des convoitises. Alors que Manchester United est en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine après le départ de Ruben Amorin, Jamie Carragher voudrait voir Luis Enrique débarquer sur le banc des Red Devils, un scénario qui semble toutefois improbable.

Arrivé sur le banc du PSG à l’été 2023, Luis Enrique a métamorphosé l’équipe parisienne, qui a fini par remporter la Ligue des champions. Engagé jusqu’en juin 2027, le technicien espagnol dispose aujourd’hui d’un énorme crédit dans la capitale grâce aux résultats et au jeu déployé par les joueurs. Ce qui suscite naturellement des convoitises à l’étranger.

« Tout le monde voudrait Luis Enrique » Alors que Manchester United est à la recherche d’un entraîneur pour la saison à venir, Michael Carrick assurant actuellement l’intérim, Luis Enrique figure parmi les cibles rêvées de Jamie Carragher. « Si vous êtes Manchester United, je pense que tout le monde voudrait Luis Enrique. Ils ont certainement regardé comment le PSG a joué l'année dernière. Nous parlons d'un homme qui a remporté deux fois la Ligue des champions », a confié le consultant anglais sur Sky Sports, rapporté par The Manchester Evening News.