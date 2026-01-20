PSG - Départ à l'étranger : Luis Enrique prépare une grosse surprise !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est en déplacement à Lisbonne pour affronter le Sporting. Pour cette rencontre, Luis Enrique aurait prévu de titulariser Illia Zabarnyi. Défenseur central de formation, l'international ukrainien devrait être aligné dans le couloir droit de la défense du PSG pour la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.

Pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG doit se frotter au Sporting. En effet, la bande à Ousmane Dembélé se déplace sur la pelouse de l'Estádio José Alvalade, à Lisbonne.

Sporting-PSG : Zaïre-Emery va remplacer Neves au milieu ? Pour ce choc face au Sporting, Luis Enrique préparerait une surprise. Si Warren Zaïre-Emery avait l'habitude d'évoluer dans le couloir droit de la défense du PSG pendant l'absence d'Achraf Hakimi - finaliste de la CAN 2025 - le coach du PSG devrait changer ses plans à Lisbonne. A en croire RMC Sport et Le Parisien, le crack de 19 ans devrait retrouver son poste de formation, à savoir le milieu de terrain. Ainsi, c'est Illia Zabarnyi qui devrait être aligné sur le côté.