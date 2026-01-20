Le PSG appelle une star, son arrivée est imminente !

Ibrahim Mbaye est sorti vainqueur de son duel avec Achraf Hakimi dimanche soir, à l’issue de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc (1-0). Les deux joueurs du PSG vont prochainement retrouver la capitale, et leur retour serait imminent. Des discussions en privé ont déjà eu lieu.
Il fallait bien un vainqueur et un vaincu. Alors que le PSG était assuré de voir l’un de ses joueurs remporter la Coupe d’Afrique des Nations dimanche, Ibrahim Mbaye va bientôt retrouver la capitale avec un nouveau statut, le Sénégal ayant battu le Maroc d’Achraf Hakimi au terme d’un scénario complètement dingue, non sans polémiques.
Le PSG approche ses deux finalistes
Le PSG se prépare désormais à récupérer ses deux joueurs. Si Ibrahim Mbaye avait joué jusqu’au 13 décembre, et le déplacement à Metz (3-2) comptant pour la 16e journée de Ligue 1, l’absence d’Achraf Hakimi remonte quant à elle au 4 novembre, avec le match de Ligue des champions contre le Bayern Munich marqué par sa sortie sur blessure.
Hakimi présent à Auxerre ?
Selon France Bleu, le PSG a organisé un point téléphonique avec Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye lundi soir, au lendemain de la finale de la CAN, pour convenir de leur date de retour à l'entraînement. L’Équipe expliquait récemment qu’Achraf Hakimi pourrait faire son retour à l’entraînement mercredi et postuler à une place dans le groupe retenu par Luis Enrique pour le match face à Auxerre (vendredi 23).