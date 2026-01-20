Le PSG appelle une star, son arrivée est imminente !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ibrahim Mbaye est sorti vainqueur de son duel avec Achraf Hakimi dimanche soir, à l’issue de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc (1-0). Les deux joueurs du PSG vont prochainement retrouver la capitale, et leur retour serait imminent. Des discussions en privé ont déjà eu lieu.

Il fallait bien un vainqueur et un vaincu. Alors que le PSG était assuré de voir l’un de ses joueurs remporter la Coupe d’Afrique des Nations dimanche, Ibrahim Mbaye va bientôt retrouver la capitale avec un nouveau statut, le Sénégal ayant battu le Maroc d’Achraf Hakimi au terme d’un scénario complètement dingue, non sans polémiques.

Le PSG approche ses deux finalistes Le PSG se prépare désormais à récupérer ses deux joueurs. Si Ibrahim Mbaye avait joué jusqu’au 13 décembre, et le déplacement à Metz (3-2) comptant pour la 16e journée de Ligue 1, l’absence d’Achraf Hakimi remonte quant à elle au 4 novembre, avec le match de Ligue des champions contre le Bayern Munich marqué par sa sortie sur blessure.