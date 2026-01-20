Laure Boulleau - Luis Enrique : La belle histoire annoncée au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La première recrue du PSG de ce mercato hivernal serait imminente. En effet, le club de la capitale s'apprêterait à mettre la main sur Dro, actuel milieu de terrain du FC Barcelone. Agé de 18 ans, il devrait donc intégrer l'effectif de Luis Enrique. Et pour Laure Boulleau, le crack du Barça a tout pour réussir sous les ordres de l'entraîneur espagnol.

A 18 ans, Dro est annoncé comme l'un des joueurs les plus prometteurs au FC Barcelone. Si le milieu de terrain a réussi à gratter du temps de jeu avec Hansi Flick, voilà qu'il s'apprête à faire ses valises. En effet, le Blaugrana devrait rejoindre le PSG après l'activation de sa clause libératoire de 6M€. Dro va ainsi évoluer sous les ordres de Luis Enrique, avec qui il partage d'ailleurs le même agent.

« Le profil du joueur qui a envie de jouer pour Luis Enrique » Dro est donc maintenant attendu au PSG dans les prochains jours. Une recrue sur laquelle s'est prononcée Laure Boulleau. Et sur le plateau du Canal Football Club, elle estime que le mariage avec Luis Enrique devrait fonctionner : « Je trouve qu'il a le profil du joueur qui a envie de jouer pour Luis Enrique. Il sait qu'avec lui il peut avoir plus de temps de jeu, qu'il apprécie particulièrement ce genre de joueur, technique, polyvalent, joueur d'équipe même s'il est frêle. Il sait qu'il peut être façonné par Luis Enrique ».