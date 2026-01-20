Laure Boulleau - Luis Enrique : La belle histoire annoncée au PSG !

La première recrue du PSG de ce mercato hivernal serait imminente. En effet, le club de la capitale s'apprêterait à mettre la main sur Dro, actuel milieu de terrain du FC Barcelone. Agé de 18 ans, il devrait donc intégrer l'effectif de Luis Enrique. Et pour Laure Boulleau, le crack du Barça a tout pour réussir sous les ordres de l'entraîneur espagnol.
A 18 ans, Dro est annoncé comme l'un des joueurs les plus prometteurs au FC Barcelone. Si le milieu de terrain a réussi à gratter du temps de jeu avec Hansi Flick, voilà qu'il s'apprête à faire ses valises. En effet, le Blaugrana devrait rejoindre le PSG après l'activation de sa clause libératoire de 6M€. Dro va ainsi évoluer sous les ordres de Luis Enrique, avec qui il partage d'ailleurs le même agent.
« Le profil du joueur qui a envie de jouer pour Luis Enrique »
Dro est donc maintenant attendu au PSG dans les prochains jours. Une recrue sur laquelle s'est prononcée Laure Boulleau. Et sur le plateau du Canal Football Club, elle estime que le mariage avec Luis Enrique devrait fonctionner : « Je trouve qu'il a le profil du joueur qui a envie de jouer pour Luis Enrique. Il sait qu'avec lui il peut avoir plus de temps de jeu, qu'il apprécie particulièrement ce genre de joueur, technique, polyvalent, joueur d'équipe même s'il est frêle. Il sait qu'il peut être façonné par Luis Enrique ».
« Il a les qualités pour être dans le groupe parisien »
De son côté, à propos de ce recrutement de Dro au PSG, Samir Nasri a lui confié : « De nos jours, 6M€ sur un talent de La Masia, franchement... Il a les qualités pour être dans le groupe parisien. Je pense que le groupe parisien doit recruter pour avoir plus de densité et faire tourner parce qu'ils sont sur tous les fronts ».