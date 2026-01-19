Un phénomène au PSG : Luis Enrique va se régaler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est désormais plus un secret, le PSG va boucler au moins un transfert sur ce mercato hivernal. Le club de la capitale va déclencher la clause libératoire du jeune Dro Fernandez (18 ans), fixée à 6M€. Le grand talent du FC Barcelone dispose du profil parfait pour Luis Enrique, qui a personnellement réclamé son arrivée.

Le PSG s’apprête à conclure un transfert étonnant sur ce mercato hivernal. Pas trop attendu sur ce mois de janvier, le champion d’Europe va déclencher la clause libératoire de Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans et né en 2008, le milieu de terrain offensif est considéré comme l’un des plus grands espoirs du FC Barcelone avec qui il a disputé quelques rencontres cette saison.

Dro va signer au PSG Convaincu par le projet du PSG et par le discours commun de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, Dro va donc rejoindre Paris jusqu’en juin 2030. Doté d’un profil plutôt offensif pour un milieu de terrain, l’Espagnol d’origine philippine va devoir progresser dans de nombreux compartiments du jeu, mais dispose d’un vrai potentiel.