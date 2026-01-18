PSG : Le Qatar débarque, il hallucine !

En 2011, QSI prenait le contrôle du PSG en rachetant le club parisien. Depuis, Paris a pris une autre dimension, devenant l’un des clubs les plus importants au niveau européen. Pour l’ancien attaquant italien Antonio Cassano, le club de la capitale est l’unique zone d’intérêt de la Ligue 1 et du football français.
Le PSG est dans une autre dimension. Depuis son rachat par le Qatar et QSI en 2011, le club de la capitale n’a cessé de progresser, devenant champion d’Europe en 2025. Au-delà de ça, Paris s’est surtout confortablement installé comme l’un des plus grands clubs du monde, à la fois sportivement et sur le plan marketing.
« Sans le PSG et Nasser Al-Khelaïfi, la Ligue 1 peut se comparer au championnat algérien »
Ainsi, beaucoup d’étrangers jettent un œil au football français uniquement grâce au PSG. Un constat qu’a partagé l’ancien attaquant italien Antonio Cassano sur son compte Twitch. « Sans le PSG et Nasser al-Khelaïfi, la Ligue 1 peut se comparer au championnat algérien, tunisien ou même suédois. »
« Lui et Rothen sont deux incompétents »
L’ancien joueur du Real Madrid n’a pas épargné certaines personnalités du monde des médias en France : « Quand Dugarry parle de De Zerbi, il n’a probablement jamais vu ses matchs. Lui et Rothen sont deux incompétents, à l’état pur. Dugarry et Rothen, vous ne comprenez rien. »