PSG : Le Qatar débarque, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2011, QSI prenait le contrôle du PSG en rachetant le club parisien. Depuis, Paris a pris une autre dimension, devenant l’un des clubs les plus importants au niveau européen. Pour l’ancien attaquant italien Antonio Cassano, le club de la capitale est l’unique zone d’intérêt de la Ligue 1 et du football français.

Le PSG est dans une autre dimension. Depuis son rachat par le Qatar et QSI en 2011, le club de la capitale n’a cessé de progresser, devenant champion d’Europe en 2025. Au-delà de ça, Paris s’est surtout confortablement installé comme l’un des plus grands clubs du monde, à la fois sportivement et sur le plan marketing.

« Sans le PSG et Nasser Al-Khelaïfi, la Ligue 1 peut se comparer au championnat algérien » Ainsi, beaucoup d’étrangers jettent un œil au football français uniquement grâce au PSG. Un constat qu’a partagé l’ancien attaquant italien Antonio Cassano sur son compte Twitch. « Sans le PSG et Nasser al-Khelaïfi, la Ligue 1 peut se comparer au championnat algérien, tunisien ou même suédois. »