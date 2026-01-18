Un Ballon d’Or au PSG, c'est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison était celle de la confirmation d’Ousmane Dembélé. Mais voilà que jusqu’à présent, le numéro 10 du PSG et Ballon d’Or 2025 a rencontré divers obstacles avec notamment des blessures handicapantes. Forcément, il y avait de quoi s’inquiéter pour Dembélé. Des doutes que le Parisien est en train de dissiper, retrouvant ainsi son meilleur niveau.

Après sa saison dernière exceptionnelle, Ousmane Dembélé était très attendu pour ce nouvel exercice. Surtout que le numéro 10 du PSG a un statut de Ballon d’Or à défendre. Mais voilà que les derniers mois ont été compliqués pour le Français. En effet, les blessures ont de nouveau frappé Dembélé, qui semble enfin être sur le chemin du retour. En témoigne sa performance face au LOSC vendredi soir.

Dembélé de retour ? Sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba s’est prononcé sur le retour en forme d’Ousmane Dembélé avec le PSG. « Est-ce qu’on retrouve un Dembélé en mode Ballon d’Or ? Ça y ressemble. Les 6 premiers mois, il a fallu digérer les pépins physiques, les sollicitations individuelles, etc… Là, il revient très bien. Et surtout, ce que j’adore, c’est quand je le vois avec son regard, presser tel un félin », a-t-il confié dans un premier temps.