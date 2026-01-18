Un champion attendu au PSG, la décision est prise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, deux joueurs du PSG vont s’affronter à l’occasion de la finale de la CAN. Ibrahim Mbaye (Sénégal) et Achraf Hakimi (Maroc) vont ensuite rentrer à Paris, alors que seul l’un d’entre eux sera champion. Du côté du club parisien, on ne veut pas précipiter leur retour à la compétition.

Une chose est sûre, au moins un joueur du PSG sera sacré champion d’Afrique ce dimanche soir. Le Sénégal d’Ibrahim Mbaye et le Maroc d’Achraf Hakimi vont se disputer la finale de la CAN dans la soirée. Après ce choc, les deux joueurs vont rentrer à Paris afin de renforcer les rangs de Luis Enrique pour le sprint final de la saison.

Le PSG prudent avec ses internationaux Comme l’indique le Parisien, le PSG va laisser du temps à ses deux joueurs. Car si l’un sera dans l’euphorie de la victoire, l’autre devra se remettre de la déception qu’aura engendrée cette défaite en finale. Le quotidien annonce que de son côté, le PSG ne souhaite pas précipiter trop brutalement le retour à la compétition d’Ibrahim Mbaye, mais surtout d’Achraf Hakimi.