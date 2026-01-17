Renfort surprise au PSG : C'est historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La deuxième partie de saison a été lancée. Du côté du PSG, Luis Enrique devrait rapidement pouvoir compter sur la totalité de son effectif dans les semaines à venir. Lorsqu’Achraf Hakimi va revenir, le coach espagnol va devoir trancher pour Warren Zaïre-Emery, qui est le joueur le plus utilisé depuis son arrivée sur le banc parisien.

Ce vendredi soir, le PSG a été l’auteur d’un très bon match face au LOSC (3-0). Clairement, Luis Enrique espère que son équipe va monter en puissance au cours de la seconde partie de saison. Ayant dû composer avec de nombreux blessés depuis le début de saison, le coach parisien devrait prochainement retrouver la totalité de son effectif.

Luis Enrique va retrouver son effectif Blessés, João Neves, Quentin Ndjantou, et Kang-In Lee vont bientôt revenir, tout comme Ibrahim Mbaye et Achraf Hakimi qui s’affrontent ce dimanche en finale de la CAN. Lorsque le latéral marocain va revenir, Luis Enrique va devoir trancher sur une question importante ; que faire de Warren Zaïre-Emery.