Renfort surprise au PSG : C'est historique !

La deuxième partie de saison a été lancée. Du côté du PSG, Luis Enrique devrait rapidement pouvoir compter sur la totalité de son effectif dans les semaines à venir. Lorsqu’Achraf Hakimi va revenir, le coach espagnol va devoir trancher pour Warren Zaïre-Emery, qui est le joueur le plus utilisé depuis son arrivée sur le banc parisien.
Ce vendredi soir, le PSG a été l’auteur d’un très bon match face au LOSC (3-0). Clairement, Luis Enrique espère que son équipe va monter en puissance au cours de la seconde partie de saison. Ayant dû composer avec de nombreux blessés depuis le début de saison, le coach parisien devrait prochainement retrouver la totalité de son effectif.
Luis Enrique va retrouver son effectif
Blessés, João Neves, Quentin Ndjantou, et Kang-In Lee vont bientôt revenir, tout comme Ibrahim Mbaye et Achraf Hakimi qui s’affrontent ce dimanche en finale de la CAN. Lorsque le latéral marocain va revenir, Luis Enrique va devoir trancher sur une question importante ; que faire de Warren Zaïre-Emery.
C’est historique pour Zaïre-Emery
Revenu à un excellent niveau au cours des derniers mois, le crack de 19 ans pourrait retrouver une place de titulaire au milieu de terrain. En attendant, une chose est sûre, « WZE » est extrêmement apprécié de Luis Enrique. Comme le rapporte l’Equipe, le Français né en 2006 a été titularisé 23 fois d’affilée par le coach espagnol, un record au cours des dernières saisons du PSG.